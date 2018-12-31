Скворцова: Шансы найти выживших под завалами после взрыва газа в Магнитогорске понижаются со временем

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову. Глава Минздрава России Вероника Скворцова совершила обход пострадавших при взрыве бытового газа и обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Министр здравоохранения России Вероника Скворцова по прибытию в Магнитогорск в сопровождении главы областного минздрава [Сергея Приколотина] совершила обход пострадавших, находящихся в больницах Магнитогорска. Глава Минздрава России уже побывала в детской больнице, сейчас вместе с Сергеем Приколотиным находится городской больнице ? 3», — сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Кроме того, Скворцова вместе с врачами из региона «провела консилиумы по каждому пострадавшему», рассказали в министерстве. «Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается», — добавили в пресс-службе. По данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 16 человек, из них госпитализированы четверо, в том числе один — в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел в понедельник в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске, в результате чего обрушился подъезд. По последним данным, погибли четыре человека. Как сообщил ранее ТАСС губернатор Челябинской области Борис Дубровский, под завалами могут находиться порядка 50 человек. По его словам, разбор завалов планируется завершить до конца суток.