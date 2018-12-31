Дату траура по  погибшим в  Магнитогорске объявят после завершения спасательной операции

Об этом сообщает пресс-служба губернатора области. «Решение по дату траура будет принято после завершения спасательной операции», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Неизвестной остается судьба около нескольких десятков человек.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)". В регионе объявлен режим ЧС.