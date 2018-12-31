В силовых ведомствах, по некоторым данным, прошли массовые отставки высокопоставленных чиновников
В частности, как утверждается, была уволена глава миграционного управления МВД Ольга Кириллова. О предполагаемых отставках – в материале Олега Овчаренко.
Причиной увольнения генерал-майора Ольги Кирилловой могли стать утечки информации о сотрудниках ГРУ и коррупция в предоставлении регистрации. Так утверждает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на анонимные телеграм-каналы. По их данным, в ФСБ считают миграционное управление МВД одним из самых коррумпированных. На своем посту Кириллова находилась более двух с половиной лет с того момента, как ФМС была ликвидирована как самостоятельная структура. Всего же, по некоторым данным, в отставку отправлены 17 высокопоставленных чиновников силовых ведомств, из них большая часть – из Следственного комитета и МВД. Среди уволенных, как утверждают анонимные телеграм-каналы – генерал Михаил Мурзаев, глава управления СК Волгоградской области. Его они называют другом главы ведомства Александра Бастрыкина. Также предположительно уволены руководители управлений СК по Владимирской и Оренбургской областям.
Официально в силовых ведомствах массовые отставки пока не подтверждают.
Комментарии6
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vilingrad 31 декабря 2018 | 15:13
А вы, друзья, как не садитесь
Все в прида..сы( петров- боширов) не годитесь...
secondvenmud 31 декабря 2018 | 15:26
Главное, чтобы истинных патриотов не увольняли!
kuchumka 31 декабря 2018 | 15:14
Большая часть уволена по достижению предельного возраста нахождения на службе, а преподносят прям как борьбу с коррупцией.
vladimir1967 31 декабря 2018 | 15:18
Стране нужна люстрация всего чиновничества , а не единичные отставки.
jetsam 31 декабря 2018 | 15:32
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Главнокомандующий: Ваше Высочество, сначала намечались торжества.
Потом аресты. Потом решили совместить.
--- (с)"Тот самый Мюнхгаузен".
сначала хотели наградить. квартирами за скол эмали. за скрепы.
передумали. самим не хватает на оливье...
opponent70 31 декабря 2018 | 15:44
Имя им легион!!!