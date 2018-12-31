В силовых ведомствах, по некоторым данным, прошли массовые отставки высокопоставленных чиновников

В частности, как утверждается, была уволена глава миграционного управления МВД Ольга Кириллова. О предполагаемых отставках – в материале Олега Овчаренко.

Причиной увольнения генерал-майора Ольги Кирилловой могли стать утечки информации о сотрудниках ГРУ и коррупция в предоставлении регистрации. Так утверждает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на анонимные телеграм-каналы. По их данным, в ФСБ считают миграционное управление МВД одним из самых коррумпированных. На своем посту Кириллова находилась более двух с половиной лет с того момента, как ФМС была ликвидирована как самостоятельная структура. Всего же, по некоторым данным, в отставку отправлены 17 высокопоставленных чиновников силовых ведомств, из них большая часть – из Следственного комитета и МВД. Среди уволенных, как утверждают анонимные телеграм-каналы – генерал Михаил Мурзаев, глава управления СК Волгоградской области. Его они называют другом главы ведомства Александра Бастрыкина. Также предположительно уволены руководители управлений СК по Владимирской и Оренбургской областям.

Официально в силовых ведомствах массовые отставки пока не подтверждают.