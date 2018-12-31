Судьба 38 человек пока остается неизвестной после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске

Об этом сообщил ТАСС мэр города Сергей Бердников. «Относительно прописанных (в доме — прим. ТАСС) — на сегодня мы пока не понимаем судьбу 38 человек. Это относительно прописанных, кто по факту там находился — это трудно сказать. Мы сейчас занимаемся уточнением», — сказал он.

Ранее сообщалось, что неизвестна судьба почти 70 человек.

В понедельник утром из-за взрыва бытового газа произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома произошло, по предварительным оценкам, из за взрыва бытового газа. По последним данным, четыре человека погибли, четверо остаются в больницах.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе после взрыва жилого дома в Магнитогорске.