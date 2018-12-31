Спасатели в Магнитогорске продолжают поисковую операцию на месте обрушения подъезда жилого дома

По версии МЧС, к трагедии привел взрыв газа. В результате взрыва, произошедшего сегодня рано утром, пострадали пять человек. Двое из них, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии в реанимации, передает ТАСС. Число жертв трагедии между тем выросло до четырех человек. При этом судьба почти 70 жильцов рухнувшего подъезда пока остается неизвестной. По оценке мэра города, речь идет о 38 жильцах. На всей территории Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

На месте сейчас работает около 1400 человек и больше 200 единиц техники. Поисковую операцию осложняют угроза дальнейшего обрушения дома и мороз – в Магнитогорске сейчас около -17 градусов.

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, семьи погибших в результате трагедии получат по 100 тысяч рублей из областного бюджета, пострадавшие – по 50 тысяч.

Как сообщает местный портал 74.ru, в Магнитогорск из Сочи вылетел президент Владимир Путин. Об этом рассказали работники больницы, куда доставили пострадавших, сославшись на главу Минздрава Веронику Скворцову.