Спасатели в Магнитогорске продолжают поисковую операцию на месте обрушения подъезда жилого дома
По версии МЧС, к трагедии привел взрыв газа. В результате взрыва, произошедшего сегодня рано утром, пострадали пять человек. Двое из них, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии в реанимации, передает ТАСС. Число жертв трагедии между тем выросло до четырех человек. При этом судьба почти 70 жильцов рухнувшего подъезда пока остается неизвестной. По оценке мэра города, речь идет о 38 жильцах. На всей территории Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
На месте сейчас работает около 1400 человек и больше 200 единиц техники. Поисковую операцию осложняют угроза дальнейшего обрушения дома и мороз – в Магнитогорске сейчас около -17 градусов.
По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, семьи погибших в результате трагедии получат по 100 тысяч рублей из областного бюджета, пострадавшие – по 50 тысяч.
Как сообщает местный портал 74.ru, в Магнитогорск из Сочи вылетел президент Владимир Путин. Об этом рассказали работники больницы, куда доставили пострадавших, сославшись на главу Минздрава Веронику Скворцову.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
oblom0011 31 декабря 2018 | 15:06
Магнитогорские пишут, что жулики и воры, типа навального, втюхивали жителям этого дома замену газовых шлангов...
magnus_z 31 декабря 2018 | 15:15
oblom0011: Только подлецы пляшут на костях. Такие подлецы, как ты.
kottigr1 31 декабря 2018 | 15:21
magnus_z: "Газпром" вваливает сотни миллиардов на дворцы и офисы своим топменеджерам, а не может найти копейки на оснащение точек потребления дешевыми газоанализаторами и автоматикой отключения сети..
kindman_a 31 декабря 2018 | 15:29
kottigr1:
Да еще это панельное ..овно...
vilingrad 31 декабря 2018 | 15:07
Нет, это не газ...
burav78 31 декабря 2018 | 15:25
vilingrad: По совокупности, посчитать сколько погибло от взрывов бытового газа, руководителей ГОРГАЗА по стране, пора расстреливать. Уже давно, надо ставить автогазоанализаторы с запорной арматурой в каждой квартире. Утечка газа, перекрывается вентиль в подъезде! Скажете дорого, так это же рабочие места, службы, а платить будут. Деваться не куда! Или в ящик и на погост! Газпром с миллерами напрячь!
kottigr1 31 декабря 2018 | 15:34
burav78: Скажете дорого..
----------------------------------------------------------
В том то всё и дело, что сейчас подобные устройства стоят копейки.. За цену одного газпромовского новогоднего корпоратива можно всю страну оснастить..
magnus_z 31 декабря 2018 | 15:17
Соболезнования родным и близким погибших.
laz89 31 декабря 2018 | 15:26
Уверен, что истинное число жертв взрыва в Магнитогорске мы узнаем уже в следующем году — не перезаписывать же, в самом деле, президенту из-за таких пустяков новогоднее обращение и уж тем более не объявлять в новогоднюю ночь во всей стране траур! Запускай Баскова и Верку Сердючку!