Президент Владимир Путин вылетел в Магнитогорск
Об этом рассказали работники больницы, куда доставили пострадавших, со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову, которая навестила раненых, сообщает сайт 74.ru.
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Об этом рассказали работники больницы, куда доставили пострадавших, со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову, которая навестила раненых, сообщает сайт 74.ru.
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Комментарии43
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dwoq 31 декабря 2018 | 15:32
Щаз быстро всё зачистят до приезда. А где остальные 70? А их нету. Погибло 3 человека остальные пропали без вести.
piterrr 31 декабря 2018 | 15:37
поползла крыса плешивая гэбистская...Сначала всё и всех обворовала, всех утопила в разложении и нищете, а теперь поползла типа "порядок" наводить!
kwa_52 31 декабря 2018 | 15:39
Говорил, нам рывок нужен, прорыв.
Вот рвануло опять, вот опять прорвало.
Ох горе, горе всенародное стране под новый год. Очередное. Опять.
Накаркал.