Z Архив новостей новости
5 43 6 5050
14:51, 31 декабря 2018

Президент Владимир Путин вылетел в Магнитогорск

фото: ТАСС
фото: ТАСС

Об этом рассказали работники больницы, куда доставили пострадавших, со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову, которая навестила раненых, сообщает сайт 74.ru.

Комментарии

43

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

dwoq 31 декабря 2018 | 15:32

Щаз быстро всё зачистят до приезда. А где остальные 70? А их нету. Погибло 3 человека остальные пропали без вести.

piterrr 31 декабря 2018 | 15:37

поползла крыса плешивая гэбистская...Сначала всё и всех обворовала, всех утопила в разложении и нищете, а теперь поползла типа "порядок" наводить!

kwa_52 31 декабря 2018 | 15:39

Говорил, нам рывок нужен, прорыв.
Вот рвануло опять, вот опять прорвало.
Ох горе, горе всенародное стране под новый год. Очередное. Опять.
Накаркал.

Самое обсуждаемое

Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 225 6 27709 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 361 6 27981 25.12
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 113 6 8899 30.12
Kсми, общество, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Часто возникает вопрос: до какой степени вожди понимают происходящее в мире…

5 287 6 24060 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Крым – наш не потому, что мы его присвоили, а потому что в нем был Волошин, сделавший его столицей и центром русской культуры…

5 268 6 23028 27.12
#слушать 02:36:38 8читать ;смотреть $скачать 35.9 МБ
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 89 6 7669 12:45
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

+ Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Видеоролики созданы министерством информационной политики…

5 289 6 25075 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 147 6 16532 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

Россия расширила санкции в отношении Украины Дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Полный список…

5 85 6 9606 25.12
Kполитика, санкции, украина, общество, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Если Россия в любом виде начнет сейчас новую войну с Украиной, это будет ее последняя война…

5 70 6 8350 30.12
#слушать 47:15 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 175 6 20945 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 100 6 11884 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

Виталий Дымарский журналист

Размышления о «жёлтых жилетах» «С жиру бесятся» или «Народ больше не может терпеть» – вот две формулировки с противоположными характеристиками. Франция – это организм. С его микробами, мускулами, нарывами. Но это живой организм. Я верю в силу его иммунитета…"

5 70 6 11507 24.12
Kобщество, франция, акции, мнения
Блоги

Эхо-кино

Клип Басты и Пелагеи «Под палящим огнём» — заглавная песня саундтрека фильма «Т-34» Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный фильм «Т34» с сегодняшнего дня можно посмотреть в формате IMAX…

5 109 6 13744 27.12
Kкино, песни, музыка, война, патриотизм, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 113 6 14610 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Блоги

The Bell деловой проект Елизаветы Осетинской

Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…

5 53 6 7013 24.12
Kобщество, экономика, трамп, сша, события

Популярное за неделю

Новости

Задержанный по делу об исчезновении клиентки сервиса BlaBlaCar признался в убийстве Видеозапись допроса обнародовал Следственный комитет…

5 20 6 5835
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть еще умудряется пристраиваться и получить серию налоговых оргазмов, но разнообразие поз уже сократилось, и народец не так безропотно воспринимает этот шипованный пенис власти, а осмеливается, мерзавец, вздрагивать…

5 61 6 128253 26.12
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Показуха года — это:
5 44 6 13815 26.12
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Кто-то сошёл с ума Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма — главная новость человечества и больше говорить не о чем — срочно к психиатру…

5 323 6 255984 27.12
Kобщество, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» У силовиков полный карт-бланш, никаких принципов и моральных ограничений. Обыски, подброс оружия, наркотиков, физическая расправа, обвинения в пьянках и драках — хочешь?..

5 149 6 191911 25.12
8читать ;смотреть
Kполитика, мусор, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7523279
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3835701

Сегодня в эфире