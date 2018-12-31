Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Челябинской области после взрыва газа в доме в Магнитогорске
Об этом сообщает ТАСС. «Ввести с восьми часов 31 декабря на территории Челябинской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера», — говорится в постановлении главы региона, опубликованном его пресс-службой.
Комментарии3
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testmeter 31 декабря 2018 | 14:37
"Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Челябинской области" ///
Опять будем искать происки мировой закулисы?
kottigr1 31 декабря 2018 | 14:55
testmeter: У "Газпрома" нет денег на копеечные газоанализаторы и автоматику установленных на точках потребления, которые сейчас стоят уже на любых импортных дешевых плитах... Деньги есть только на ракеты и Сирию..
bsiadv 31 декабря 2018 | 15:19
А зачем на всей территории челябинской области? Неужели это все связано с приездом президента?