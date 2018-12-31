Более восьми тысяч жителей Самары остались без тепла из-за аварии на теплопроводе
В Самаре сегодня -16, в ночь на 1 января ожидается до 19 градусов мороза. По данным МЧС, без теплоснабжения остались 60 жилых многоквартирных домов и 9 социально значимых объектов.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
oblom0011 31 декабря 2018 | 14:36
Похоже, навальные и альбацы перешли в Новогоднее террористическое наступление и власти подыгрывают им...
ura_123 31 декабря 2018 | 15:07
oblom0011: Власти подыгрывают... обломец,путэн он такой! То Магнитогорск,теперь вот Самара.
oblom0011 31 декабря 2018 | 15:12
ura_123:
Юрик, не педерастничайте - Вы прекрасно знаете, что Власть многосубъектна и именно представители Власти платили всяким там пономарёвым и прочим либерастическим ошмёткам...
malinskii 31 декабря 2018 | 14:45
а в алеппо сейчас тепло и уже даже отреставрировали все. может это согреет жителей в новогоднюю ночь...раз денег на ремонт советской системы отопления после сириянаш не осталось.
oblom0011 31 декабря 2018 | 14:53
malinskii:
Не сердитесь на русских за то, что они завидуют шикующим в европах молдаванам...
y3emen1 31 декабря 2018 | 15:10
malinskii: все трубы ушли на северный поток2 наш
confpasslade1989 31 декабря 2018 | 15:17
В Новый год загадай в миг волшебный, Для себя и семьи дней прекрасных, Пусть сбываются все без сомнения Пожелания удачи и счастья.
Игровые автоматы вулкан под новый год дарят всем приятный бонус 50 000 рублей за регистрацию : http://v.ht/vulkan
vilingrad 31 декабря 2018 | 15:18
Путин уже мчится к вам, самарцы! Как Чип с Дейлом, и в руках у него разводной ключ...
annacrimea 31 декабря 2018 | 15:31
Чай не мамонты - не вымрут...