В центре Москвы на Большой Дмитровке ограблен магазин Louis Vuitton
Предположительно украдены 7 миллионов рублей, — сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Точная сумма ущерба устанавливается, злоумышленников разыскивают.
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Предположительно украдены 7 миллионов рублей, — сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Точная сумма ущерба устанавливается, злоумышленников разыскивают.
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Комментарии10
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kottigr1 31 декабря 2018 | 14:45
Чо.. стабильненькие путинские переплюнувшие "лихие 90-е".. Именно об этом мечтали россияне ?
alehan22748 31 декабря 2018 | 14:51
Лихие путинские годы:)))
grigol331 31 декабря 2018 | 14:46
100 тыр баксов, аднака.
Аднака чаще инкассировать нада.
captainobvious 31 декабря 2018 | 14:54
7 млн.? одну сумку что-ли стащили? ))
liquidsky__ 31 декабря 2018 | 14:54
Там еще кто-то платит наликом?
alehan22748 31 декабря 2018 | 15:08
liquidsky__: в смысле? Все путинские свиньи хранят кэш в коробках из под обуви...как при совке:))) ну а нищеброды вроде тебя не ходят же по луи вуттонам...А больше в пятерочку:))))
andy66 31 декабря 2018 | 14:54
"Дана установка весело встретить Новый год!" (С)
katvit 31 декабря 2018 | 15:02
Если я не ошибаюсь, это же рядом с генпрокуратурой.
kuchumka 31 декабря 2018 | 15:16
Как обычно дети Кавказа?
vilingrad 31 декабря 2018 | 15:16
Туда срочно выехал Путин, так что все в порядке- не найдут.