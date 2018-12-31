Мещанский суд Москвы арестовал на 2 месяца попутчика женщины, которая пропала во время поездки из Москвы в Тулу

29-летняя Ирина Ахматова взяла попутчика через сервис BlaBlaCar. Женщина работала в торговом центре «Тройка» директором ресторана сети Burger King. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. По подозрению в убийстве задержан 39-летний Виталий Чикирев, который, как утверждают в СК, дал признательные показания. Как отмечает «Интерфакс», этот человек уже был судим, в том числе за изнасилование и разбой.