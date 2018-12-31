По разным данным, от 50 до 68 человек числятся пропавшими без вести после обрушения части жилого дома в Магнитогорске
По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Спасатели продолжают поиски людей, несмотря на угрозу дальнейшего обрушения дома. Руководство МЧС потребовало максимально ускорить работы из-за мороза. Сегодня ночью в Магнитогорске прогнозируется до -27 градусов.
К этому моменту известно о пяти погибших в результате обрушения дома, госпитализированы пятеро, включая ребенка. Состояние двоих пострадавших тяжелое, — это данные министерства здравоохранения Челябинской области.
Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получит по 100 тысяч рублей из областного бюджета, пострадавшие – по 50 тысяч. Тем, кто лишился жилья, будут предоставлены квартиры, — сообщает пресс-служба губернатора.
Комментарии3
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oblom0011 31 декабря 2018 | 14:43
С места событий:
"""""Ещё один отсыл к лжегазовикам. Арина Макарова рассказывает в соцсетях, что пару дней назад в этом доме ходили и меняли шланги:
— Наш крик ранее не был услышан, и как следствие — такое горе, такая трагедия! Не думаю, что это суицид или кто-то грелся газом. Пожалуйста, соответствующие службы, проведите проверки во всех домах, где были эти мошенники! Страшно дома находиться, — пишет женщина.""""
Оригинал материала: https://74.ru/text/incidents/65805211/?from=centerleftcol_old
tina56 31 декабря 2018 | 14:46
От кого руководство МЧС потребовало ускорить работы из-за мороза???!!!
Люди в руинах кричат о помощи, а они лозунгами их "спасают".
Маленькие детишки.... спали.... в лёгкой одежде.... да ужас!!! Cлёзы душат, состояние, как во время расстрела торпедой с "Петра..." а/п лодки "Курск", когда уцелевшие моряки трое суток стучали по обшивке корабля. Но сейчас и суток будет достаточно, чтобы замёрзнуть насмерть!!!
Если МЧС не достанут людей из-под завалов, сами убийцами станут! Пустая структура!
bidcsenroding1981 31 декабря 2018 | 15:15
Желаю яркой жизни, клевой В году пришедшем, лучшем, Новом. Достатка в доме — полной чаши, Пусть сбудутся желанья ваши!
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