По разным данным, от 50 до 68 человек числятся пропавшими без вести после обрушения части жилого дома в Магнитогорске

По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Спасатели продолжают поиски людей, несмотря на угрозу дальнейшего обрушения дома. Руководство МЧС потребовало максимально ускорить работы из-за мороза. Сегодня ночью в Магнитогорске прогнозируется до -27 градусов.

К этому моменту известно о пяти погибших в результате обрушения дома, госпитализированы пятеро, включая ребенка. Состояние двоих пострадавших тяжелое, — это данные министерства здравоохранения Челябинской области.

Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получит по 100 тысяч рублей из областного бюджета, пострадавшие – по 50 тысяч. Тем, кто лишился жилья, будут предоставлены квартиры, — сообщает пресс-служба губернатора.