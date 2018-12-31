В австралийском Перте в эти дни проходит традиционный теннисный турнир Кубок Хопмана

В отличие от других командных теннисных турниров, таких, как Кубок Дэвиса или Кубок Федерации, которые вполне объяснимо разделены по половому признаку, Кубок Хопмана является соревнованием смешанным. Каждая из восьми команд участниц имеет в заявке мужчину и женщину. Причем, матчи проходят в одиночном разряде и в миксте.

Любопытно, что с момента основания турнира 30 с лишним лет назад, организаторы приглашают участников на свой выбор. В связи с чем очки, набранные по ходу турнира, на индивидуальные рейтинги никак не влияют. Турнир, хоть и популярный, но все-таки выставочный. При этом имеет весьма солидный призовой фонд. В нынешнем году – 1 млн долларов. Не удивительно, что даже такие звезды, как Роджер Федерер или Серена Уильямс с удовольствием едут в летнюю Австралию открывать сезон.

К слову, уже завтра Федерер выйдет на корт в паре со своей партнершей – Белиндой Бенчич. Соперниками швейцарцев будет как раз команда США с неувядающей Уильямс младшей. Добавим, что российские теннисисты в нынешнем розыгрыше Кубка Хопмана участия не принимают.