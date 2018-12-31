Движение транспорта в центре Москвы сильно ограничено в связи с празднованием Нового года

Зато метро будет работать круглосуточно. Первые ограничения движения начали действовать еще с 28 декабря. Это связано с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество». Сегодня в центр проехать на машине будет совсем проблематично. Так, полностью перекрыта Тверская улица от Пушкинской площади до Охотного Ряда и сам Охотный ряд, а также прилегающие переулки. Нельзя проехать на участках Моховой, Петровки, Большой Дмитровки и Театрального проезда. Закрыты Варварка, Ильинка, Большой и Малый Черкасские переулки. В основном, эти ограничения будут действовать до 3 января включительно.

Кроме того, сегодня с 14 часов и до 2 ночи 1 января будет перекрыт Большой Москворецкий мост. А во время запуска праздничного фейерверка, т.е. примерно за 10 минут до полуночи и столько же после нельзя будет также проехать по части Москворецкой набережной, Кремлевской, Софийской и Раушской набережным, а также по Васильевскому Спуску и Москворецкой улице.

В этой связи, столичные власти настоятельно рекомендуют автомобилистам пересесть сегодня на общественный транспорт. Тем более, что метро, Московское центральное кольцо и многие маршруты наземного транспорта будут работать без ночного перерыва. Время работы пригородного железнодорожного сообщения продлено до 2 часов ночи.

Также стоит напомнить, что парковка в праздничные дни до 8 января будет бесплатной, даже на тех улицах, где ее стоимость повысилась до 380 рублей.