Президент США Дональд Трамп распорядился замедлить вывод войск из  Сирии

Об этом сообщил журналистам сенатор-республиканец Линдси Грэм. «Думаю, в этом вопросе будет сделана пауза», — заявил он по окончании встречи с президентом в Белом доме. Он добавил, что, по его мнению, «мы притормаживаем процесс по-умному».

Ранее сенатор выступал против объявленного Трампом вывода из Сирии американского воинского контингента, который, по его словам, уже выполнил свою миссию по уничтожению запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство (организация запрещена на территории РФ).