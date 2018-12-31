Президент США Дональд Трамп распорядился замедлить вывод войск из Сирии
Об этом сообщил журналистам сенатор-республиканец Линдси Грэм. «Думаю, в этом вопросе будет сделана пауза», — заявил он по окончании встречи с президентом в Белом доме. Он добавил, что, по его мнению, «мы притормаживаем процесс по-умному».
Ранее сенатор выступал против объявленного Трампом вывода из Сирии американского воинского контингента, который, по его словам, уже выполнил свою миссию по уничтожению запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство (организация запрещена на территории РФ).
Комментарии2
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sagen 31 декабря 2018 | 14:22
Настоящая мужской подход у Трампа: туда-сюда...
mikr 31 декабря 2018 | 14:23
Было бы весьма наивно ожидать от американцев выполнения своих заявлений. Америка - страна болтунов и обманщиков, заявления которых не стоят ломаного гроша.