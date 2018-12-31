Патриарх Кирилл призвал Вселенского патриарха Варфоломея отказаться от создания автокефальной церкви на Украине

Об этом говорится в послании главы Русской православной церкви. Патриарх Кирилл считает, что действия Варфоломея легализуют раскольников на Украине. Предстоятель РПЦ выразил мнение, что главу Константинопольской церкви втянули в политическую авантюру и ввели в заблуждение, уверяя, что десятки епископов УПЦ Московского патриархата хотели ее покинуть.

Кирилл призвал Варфоломея отказаться от общения с раскольниками, чтобы, по его словам, имя Вселенского патриарха было в числе тех, кто не уронил достоинство Церкви. Сам «объединительный собор» в Киеве, на котором было объявлено о создании Православной церкви Украины, глава РПЦ также назвал «собранием раскольников под прикрытием имени святой Константинопольской церкви».

Также, по мнению патриарха, на Украине уже сейчас преследуют духовенство и вызывают на допросы под надуманными предлогами. В заключение Кирилл в своем послании пишет, что если Варфоломей предоставит украинской церкви томос об автокефалии, то он перестанет быть первым в православном мире. Напомним, томос об автокефалии новой Православной церкви Украины должен быть предоставлен 6 января.