Патриарх Кирилл призвал Вселенского патриарха Варфоломея отказаться от создания автокефальной церкви на Украине
Об этом говорится в послании главы Русской православной церкви. Патриарх Кирилл считает, что действия Варфоломея легализуют раскольников на Украине. Предстоятель РПЦ выразил мнение, что главу Константинопольской церкви втянули в политическую авантюру и ввели в заблуждение, уверяя, что десятки епископов УПЦ Московского патриархата хотели ее покинуть.
Кирилл призвал Варфоломея отказаться от общения с раскольниками, чтобы, по его словам, имя Вселенского патриарха было в числе тех, кто не уронил достоинство Церкви. Сам «объединительный собор» в Киеве, на котором было объявлено о создании Православной церкви Украины, глава РПЦ также назвал «собранием раскольников под прикрытием имени святой Константинопольской церкви».
Также, по мнению патриарха, на Украине уже сейчас преследуют духовенство и вызывают на допросы под надуманными предлогами. В заключение Кирилл в своем послании пишет, что если Варфоломей предоставит украинской церкви томос об автокефалии, то он перестанет быть первым в православном мире. Напомним, томос об автокефалии новой Православной церкви Украины должен быть предоставлен 6 января.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
agamasat 31 декабря 2018 | 14:12
Я бы поддержал скорее просьбу, если бы она была, патриарха Варфоломея к лжепатриарху Кириллу отказаться от секты РПЦ МП, упразднить её и присоединиться к истинной православной церкви, коль большое число бедных верующих на россии.
oblom0011 31 декабря 2018 | 14:17
agamasat:
Угомонитесь уже, лохло чурка...
Это дело Б-жье.
Попы хотели поднасрать на память поколений Советских Людей, а оно вон как вышло...
grigol331 31 декабря 2018 | 14:18
Поезд, стой! Раз, два! (с)
nick_yalta_ua 31 декабря 2018 | 14:19
Бггг зачотная истерика в секте фсб мп, зачотная))
oblom0011 31 декабря 2018 | 14:27
nick_yalta_ua:
Согласен с Вами, милочка...
Попы по совковому жалеют гидно нагнутых и гидно отыметых...
Культурная публика понимает про то, что свидомое селючьё должно хавать то, что наскакало.
malanoff 31 декабря 2018 | 14:21
А отказаться от пенсионной реформы он к Путину не обращался ? Странно , ведь это более насущная проблема для всех россиян и верующих в разные религии и неверующих.
eduard1958 31 декабря 2018 | 14:23
Варфоломей! Будь человеком! Гундяй райское место потеряет,а в тот рай,который царек всем обещал,он почему то не хочет.
tv_victim 31 декабря 2018 | 14:24
Интересно, а он в Бога-то верит, или так, должность исполняет?
grigol331 31 декабря 2018 | 14:28
tv_victim: Интересно, а он в Бога-то верит
_____
Кабы верил, к нему бы и обращался.
cite 31 декабря 2018 | 14:24
Надеюсь он уже на пути в Магнитогорск, иначе зачем эта рпц вообще нужна?!
grigol331 31 декабря 2018 | 14:24
Интересно, Путин Кирюху выгонит за несоответствие, в связи с утерей доверия или по сокращению штатов. Ну, погоны точно сорвут, ибо опозорился, не осознал этого и позорится далее еще больше. Хотя с нынешней репутацией ФСБ...
piter_ug 31 декабря 2018 | 14:25
//если Варфоломей предоставит украинской церкви томос об автокефалии, то он перестанет быть первым в православном мире. //
Ой, а хто же станет первым!?!?!?
Ясен пень, что не гундяй. Тогда кто же?
parasuk_ 31 декабря 2018 | 14:26
Зря он так, пцу смешное получилось. Хохолики, а вы кричали, что вашу секту назовут церковью руси-укрины назовут. А вместо этого даже говорить смешно: стамбульский поп даст томоса пцу :)
zztop1960 31 декабря 2018 | 14:27
Предьявите ваш Томос , Кирилл ! Кирилл как деревенский сумашедший , напяливший милицейскую фуражку и пишущий кляузу министру внутренних дел . с жалобой на участкового
hamasmustdie 31 декабря 2018 | 14:28
Поздно пить боржоми, Гуня. Многомиллионный бизнес спекся для вашей секты