ЧП в Магнитогорске: обрушился подъезд жилого 10-этажного дома

Причина – по предварительным данным взрыв газа. Под завалами остаются десятки людей. Четверо погибших. Взрыв по версии СК газа произошёл в жилом доме около четырёх утра по Москве. В Магнитогорске, где всё случилось, было около шести. Многие люди ещё спали. После взрыва газа обрушился один из подъездов, это почти 50 квартир. Повреждения получили и соседние подъезды. Треснули стёкла в окнах напротив. Взрыв был очень мощный, рассказала «Эху Москвы» Зоя, жительница десятиэтажки, в которой произошло ЧП.

Никаких требований об эвакуации из квартиры семья Зои по её словам не получала. На фотографиях, которые очевидцы выложили в соцсетях, видно, что от рухнувшего подъезда осталась одна стена. Первые сообщения на ленты информагентств о ЧП в Магнитогорске стали поступать лишь спустя почти два часа после трагедии. Ещё через полчаса появилась информация о первого погибшем. Позже их число возросло. В это время на месте рухнувшего подъезда дома шёл разбор завалов. А власти Челябинской области объявили, что неизвестна судьба 79 человек. Из-под завалов извлекли тела четырёх, в их числе две женщины и ребёнок, пишет челябинский портал 74.ru. Люди помогали выбраться из-под завалов пострадавшим, рассказал Эху очевидец, который не захотел называть своё имя.

Жителей аварийного дома где случилась трагедия не пускают в квартиры, рассказала «Эху Москвы» местная жительница Рамиля Гумерова.

Разбор завалов будет идти круглосуточно. Поиск людей осложняет угроза дальнейшего обрушения дома. Вдобавок мороз в Магнитогорске крепчает, сказал замглавы МЧС Павел Барышев.

Барышев также призвал организовать горячее питание, работу детских комнат и социальных служб, а также оказать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим и их родным.

Тем временем, число госпитализированных после частичного обрушения дома, выросло до пяти. Об этом агентству ТАСС сообщили в городской больнице скорой помощи. Там отметили, что двое пострадавших в тяжелом состоянии. Это ребенок и мужчина, которые сейчас в реанимации. Пресс-секретарь Минздрава Максим Радецкий подчеркнул, что ситуацию лично контролирует глава министерства Вероника Скворцова, которая прилетела в Магнитогорск.

Между тем, местные жители активно оказывают помощь людям, которые после обрушения дома остались без жилья. В центры временного размещения они приносят еду и теплые вещи. В соцсетях жители Магнитогорска предлагают временно разместить людей у себя. Гуманитарную и финансовую помощь пообещало оказать и местное предприятие «Магнитогорский металлургический комбинат». Об этом сказал представитель ММК Кирилл Голубков.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что из областного бюджета семьям погибших выплатят по 100 тысяч рублей, пострадавшим – по 50 тысяч. Жителям разрушенного подъезда будут предоставлены квартиры. Местные власти собираются объявить траур. Соболезнования родным погибших выразил премьер Дмитрий Медведев.