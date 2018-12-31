"Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших при ЧП в Магнитогорске"

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства. «Председатель правительства Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске», — сказали в кабмине.

Ранее главы МЧС и Минздрава Евгений Зиничев и Вероника Скворцова доложили Медведеву о ситуации на месте ЧП, а также мерах, предпринимаемых для спасения людей и оказания помощи пострадавшим. Также премьер-министр поговорил по телефону с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Медведев подчеркнул, что правительство примет все необходимые решения для оказания помощи пострадавшим, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, из-за взрыва бытового газа произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы. Остается неизвестной судьба почти 70 человек.