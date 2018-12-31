Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших при ЧП в Магнитогорске
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства. «Председатель правительства Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске», — сказали в кабмине.
Ранее главы МЧС и Минздрава Евгений Зиничев и Вероника Скворцова доложили Медведеву о ситуации на месте ЧП, а также мерах, предпринимаемых для спасения людей и оказания помощи пострадавшим. Также премьер-министр поговорил по телефону с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Медведев подчеркнул, что правительство примет все необходимые решения для оказания помощи пострадавшим, сообщает ТАСС.
Как сообщалось ранее, из-за взрыва бытового газа произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы. Остается неизвестной судьба почти 70 человек.
Комментарии7
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tvitov66 31 декабря 2018 | 13:55
"Семьям погибших в трагедии в Магнитогорске из областного бюджета выплатят по 100 тысяч рублей" - не дорогая нынче путевка в Рай за гос. счет ... «Денег нет, но вы держитесь»(с)
cilovit 31 декабря 2018 | 13:57
tvitov66: отпиарилось чмо ?
tonight 31 декабря 2018 | 14:11
cilovit: Он правильно говорит, денег нет в раше поэтому повышают налоги и пенсионный возвраст. Русские всё схавают, хоть пенсии отмени. Вот французы те с яйцами, уважаю. А русские стадо бесхребетное с ними что хош то и делай
gordy 31 декабря 2018 | 14:12
"Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших при ЧП в Магнитогорске"
А Президент поздравит с Новым Годом?
tvitov66 31 декабря 2018 | 14:18
cilovit: /отпиарилось чмо ?
Нельзя так о компоте, все таки перзидентом полный срок отмотал
rampa 31 декабря 2018 | 14:01
"правительство примет все необходимые решения"
может уже давно пора не решения принимать, а дело делать
gregor 31 декабря 2018 | 14:04
Как только Солнцеподобный играет в хоккей , так сразу в России что-то взрывается и гибнут люди .