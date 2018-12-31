Двое пострадавших при ЧП в Магнитогорске находятся в тяжелом состоянии

Мужчина и ребенок, пострадавшие в результате обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске после взрыва бытового газа, находятся в тяжелом состоянии, сейчас они в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в городской станции скорой помощи.

«Всего госпитализировано пять человек. Ребенок в реанимации, и еще один пострадавший в реанимации, оперируют его, это мужчина, который доставлен с травмой грудной клетки и тупой травмой живота. То есть двое тяжелых», — сказала собеседница агентства.