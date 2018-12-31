Полиция оцепила стометровую зону вокруг места обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске

На место взрыва доставлена тяжелая техника, — сообщает сайт Znak.com. Его источник отметил, что сейчас техника аккуратно начала работать в тех местах обрушения, где ситуация более или менее прояснилась. Взрыв в десятиэтажном двенадцатиподъездном доме произошел сегодня в районе шести часов утра по местному времени. Возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете и ФСБ склоняются к версии о взрыве бытового газа.

В газовую службу и управляющую компанию, которые обслуживают дом в Магнитогорске, где произошёл взрыв, пришли с обысками. Об этом со ссылкой на источник сообщает сайт Znak.com.

В управляющей компании, обслуживавшей частично рухнувший дом в Магнитогорске, начались обыски. Об этом со ссылкой на источник сообщает сайт Znak.com. По его данным, аналогичные оперативные мероприятия проходят в газовой службе.