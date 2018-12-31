Работы на месте частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске будут вестись круглосуточно

Решается вопрос, связанный с освещением площадки в темное время суток, — сообщил губернатор Борис Дубровский в своем официальном телеграм-канале. Прежде он говорил, что поставлена задача разобрать завалы до конца суток. В списке погибших по-прежнему 4 человека, четверо госпитализированы. Остается неизвестной судьба половины жителей рухнувшего подъезда. По разным данным, под завалами могут оставаться от пятидесяти до шестидесяти восьми человек.

Части жителей дома, в котором произошел взрыв, не разрешают вернуться в свои квартиры. Это связано с угрозой дальнейшего разрушения здания. Об этом «Эху Москвы» рассказала одна из жительниц Рамиля Гумерова.