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13:30, 31 декабря 2018

Работы на месте частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске будут вестись круглосуточно

Решается вопрос, связанный с освещением площадки в темное время суток, — сообщил губернатор Борис Дубровский в своем официальном телеграм-канале. Прежде он говорил, что поставлена задача разобрать завалы до конца суток. В списке погибших по-прежнему 4 человека, четверо госпитализированы. Остается неизвестной судьба половины жителей рухнувшего подъезда. По разным данным, под завалами могут оставаться от пятидесяти до шестидесяти восьми человек.

Части жителей дома, в котором произошел взрыв, не разрешают вернуться в свои квартиры. Это связано с угрозой дальнейшего разрушения здания. Об этом «Эху Москвы» рассказала одна из жительниц Рамиля Гумерова.

Комментарии

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boooben 31 декабря 2018 | 13:34

О как! "Решается вопрос с освещением площадки", сообщает губернатор.
Да тут без Путина не обойтись - как же осветить площадку, если Солнце село?!

junona 31 декабря 2018 | 13:51

А смысл? Сколько может продержаться человек при такой температуре? Наверное же они одеты не для улицы. :(

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