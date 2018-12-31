Мороз и угроза дальнейшего обрушения дома осложняют работы по разбору завалов на месте ЧП в Магнитогорске

В зоне риска обрушения шестой и восьмой подъезды 10-этажки. Сегодня утром в седьмом подъезде прогремел взрыв. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. По последним данным, погибли 4 человека, четверо госпитализированы. Неизвестна судьба, по разным сведениям, от 50 до 68 человек.

Жильцам пострадавшего дома, у которых утраченное жильё было единственным, купят квартиры за счёт бюджета. Семьям погибших выплатят по 100 тысяч рублей, пострадавшие получат по 50 тысяч, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора. Гуманитарную и финансовую помощь пострадавшим пообещал оказать Магнитогорский металлургический комбинат.

Как отмечает челябинский портал 74.ru, пользователи в социальных сетях возмущаются, что в то время, как «Россия-24» фактически в прямом эфире с утра рассказывает о трагедии, на Первом канале всё это время обсуждают, как встретить Новый год.

Впрочем, днём новостной выпуск на Первом начался с трагедии в Магнитогорске. Многие пользователи задаются вопросом, внесёт ли коррективы в сегодняшнее новогоднее обращение Владимир Путин. Губернатор Челябинской области сегодня разговаривал с президентом по телефону и докладывал о том, как ведутся работы на месте трагедии и какая помощь оказывается пострадавшим.