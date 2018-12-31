Патриарх Кирилл призвал Константинопольский патриархат отказаться от создания новой церкви на Украине

Об этом говорится в послании предстоятеля РПЦ, оно опубликована на сайте Московского патриархата. «Отступитесь от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре», — говорится в тексте. Напомним, на Украине завершается процесс предоставления независимости православной церкви. Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить томос об автокефалии в начале января.