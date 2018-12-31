Патриарх Кирилл призвал Константинопольский патриархат отказаться от создания новой церкви на Украине
Об этом говорится в послании предстоятеля РПЦ, оно опубликована на сайте Московского патриархата. «Отступитесь от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре», — говорится в тексте. Напомним, на Украине завершается процесс предоставления независимости православной церкви. Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить томос об автокефалии в начале января.
Комментарии25
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midnightblues 31 декабря 2018 | 13:08
Не умеют достойно проигрывать
чего теперь сделаешь??
vezdehod1 31 декабря 2018 | 13:34
Это вам за "помидоры", которые Россия запретила для ввоза на свою территорию.
timber_head 31 декабря 2018 | 13:11
«Отступитесь от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре»
Жена подбросила алкашу на дно ведра с водкой дохлого кота, чтоб тот бросил пить. Вернувшись застала мужа выжимающим этого кота со словами:
- Ну Васенька! Ну ещё сто грамм!
(Старый советский анекдот)
Почему-то ноющий патриарх вызывает именно эту ассоциацию.
hastings 31 декабря 2018 | 13:14
Так точно, товарищ Патриарх! Ни словом с этими Иудами не обмолвимся.
wild_division 31 декабря 2018 | 13:25
А нехера было войну поддерживать.
serg_anat 31 декабря 2018 | 13:14
"Вселенский" и сам уже понял в какую херню вляпался, но давать назад ему тоже не комильфо. Спустит на тормозах какой нибудь маломальский томос, но репутация в православном мире здорово пошатнулась.
edyunia 31 декабря 2018 | 13:20
serg_anat: \\"Вселенский" и сам уже понял в какую херню вляпался\\
Гундяй поёт ему эту песню:
Сегодня солнце зашло за тучи
Сегодня волны бьют так больно
Я видел, как умирала надежда Ямайки
Моя душа плачет
Зачем ты стучишь в мои барабаны
Зачем ты танцуешь под мои барабаны
Зачем ты поёшь мою песню
Мне и так больно
Какая боль, какая боль Аргентина-Ямайка - 5:0
Какая боль, какая боль Аргентина-Ямайка - 5:0
vezdehod1 31 декабря 2018 | 13:39
serg_anat:
"Вселенский" и сам уже понял в какую херню вляпался, но давать назад ему тоже не комильфо. Спустит на тормозах какой нибудь маломальский томос, но репутация в православном мире здорово пошатнулась.
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Нужно обращаться к господу Богу, но Гундяев предал его и обратился к Путину и в ОНН,
dr_nemos 31 декабря 2018 | 13:15
На вопли раскольника гундяева незачем обращать внимания...пустословие во всем, учитывая его сущность как путинской подстилки, а отнюдь не служение Богу.
michael_zagorsk 31 декабря 2018 | 13:24
dr_nemos: На вопли раскольника
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Только что прослушал ВС Высоцкого. И не церковь, ни кабак,ничего не свято,.. Вторая фраза - И в конце дороги той, плаха с топорами. В 1982 мама принесла книгу в мягкой обложке,НЕРВ, я обчитался. Простите, в Москвабаде жил.
old44 31 декабря 2018 | 13:19
жирный кусок уплывает. как сказал один видный политик - спор хозяйствующих субъектов
wrongway1 31 декабря 2018 | 13:20
Гундяй беснуется
i_c_e 31 декабря 2018 | 13:20
А то что сделает? Уж договаривал бы…
cattt 31 декабря 2018 | 13:21
Зашевелились попы, чем больше будет у вас церквей, тем быстрее вы превратитесь пыль.
yralez 31 декабря 2018 | 13:23
Гундяев пристал как пьяный до радио.......спой да спой ему.
А вообще кто такой гундяев ? кто дал ему право обращаться к церковным иерархам ?
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michael_zagorsk 31 декабря 2018 | 13:37
yralez: Думается, СовБез ООН. Чуркин сдох, Небензи не видно, Карлов закрыл грудью Эрдогана, тут же Герой РФ. Я вот думаю, а кто-нибудь из портянок назовёт первых Героев Сов Союза? Я подскажу. Семь человек. Лётчики. Челюскин. Не хотелось бы, чтоб по Wiki ползали. Это тест на совесть.
michael_zagorsk 31 декабря 2018 | 13:39
michael_zagorsk: Пофамильно, имел ввиду.
pontifig 31 декабря 2018 | 13:28
Его что там ,кое-кто каждый день за бороду тягает ?
marchuk 31 декабря 2018 | 13:29
Так уже ж "разорвал" обсчение. Чего еще ноет? Обо**ался, так стой спокойно. Может и не заметят. Ну, ты посмотри. За пять лет - ни слова о братоубийственной войне, ее прекращении, никакого даже писка насчет мира. Какой же ты к черту "святой отец"? Командир церковного фронта? Так иди к ....
krestianin_067rus Михаил Никитин 31 декабря 2018 | 13:31
Никогда агент Михайлов не был так близок к провалу... (по мотивам известного романа) :(((
apels 31 декабря 2018 | 13:39
Зачем делать подобные заявления? Все, свершилось.
arctos 31 декабря 2018 | 13:40
Как кричал янукович: АСТАНАВИТЕСЬ !
karachun 31 декабря 2018 | 13:42
3000000000 $ ежегодно только от заказов в Софрино будет терять РПЦ МП без украинских приходов. Сколько всего - тайна покрытая мраком. Но вопрос в другом. С отходом от Москвабада Киев становится крупнейшим в мире центром православия. А это уже совсем другая доминанта. Поэтому патриарх Курил на говно и изводится. Даже Папу Римского стал молить о помощи.
michael_zagorsk 31 декабря 2018 | 13:50
karachun: karachun: michael_zagorsk: Yfgbcfk? cnfk cxtnfnm? Njkmrj 6 gbkjnjd dcgjvyb
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ежегодно только от заказов в Софрино
А так в моём Софрино ещё и свечной заводик? Блин, как здорово! Кроме полигона золотова? Вот это реальная крыша!!!! Спасибо. На Ярославке вечно зелёные человечки с АК в чехлах.
kiev2014 31 декабря 2018 | 14:18
Украину потеряли , как дружественную страну. Единую церковь потеряли. Уважение в мире потеряли. В экономике потеряли. Человеческие жизни(!) потеряли. Опять Путин всех переиграл....