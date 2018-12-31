По разным данным, от 50 до 68 человек могут оставаться под завалами после обрушения подъезда дома в Магнитогорске

Погибли четверо, — сообщают информационные агентства со ссылкой на региональные власти. Дом стал рушиться рано утром после мощного взрыва, — рассказала «Эху Москвы» жительница одного из подъездов Зоя.

Местному сайту 74.ru жители частично рухнувшего 10-этажного дома рассказали, что выбегали на улицу без вещей и документов. После взрыва началась паника. Люди не понимали, что происходит. Сотрудники МЧС приехали оперативно, но не смогли приблизиться к дому из-за припаркованных автомобилей.

В Магнитогорске по-прежнему неизвестна судьба десятков людей, которые жили во взорванном подъезде дома. Причиной трагедии стал взрыв газа. Число погибших в результате взрыва и обрушения подъезда увеличилось до четырех, а к дому на проспекте Карла Маркса тем временем продолжают приходить люди, которые ищут своих родственников. Как передает местный портал «74.ru», территория вокруг оцеплена, полицейские не подпускают никого близко.

В свои квартиры не могут попасть и жители соседних домов. Из-за большого количества техники, включая фуры для вывоза обломков, проезд по проспекту закрыт. Дворы вокруг места трагедии посыпали щебнем, чтобы спецтехнике было легче проехать. На месте сейчас работает около 1300 человек, включая кинологов с собаками и 200 единиц техники.

В соцсетях между тем собирают помощь для пострадавших и тех, кто остался без крыши над головой. Поступает множество сообщений о готовности приютить людей – они могут обратиться в общежития, гостиницу или хостел. В МЧС отмечают, что работы на месте ЧП осложняет угроза дальнейшего обрушения дома.

Семьям погибших в трагедии в Магнитогорске из областного бюджета выплатят по 100 тысяч рублей, пострадавшим – по 50 тысяч. Жителям разрушенного подъезда предоставят квартиры. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем телеграм-канале.