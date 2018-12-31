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13:00, 31 декабря 2018

По разным данным, от 50 до 68 человек могут оставаться под завалами после обрушения подъезда дома в Магнитогорске

Погибли четверо, — сообщают информационные агентства со ссылкой на региональные власти. Дом стал рушиться рано утром после мощного взрыва, — рассказала «Эху Москвы» жительница одного из подъездов Зоя.
Местному сайту 74.ru жители частично рухнувшего 10-этажного дома рассказали, что выбегали на улицу без вещей и документов. После взрыва началась паника. Люди не понимали, что происходит. Сотрудники МЧС приехали оперативно, но не смогли приблизиться к дому из-за припаркованных автомобилей.

В Магнитогорске по-прежнему неизвестна судьба десятков людей, которые жили во взорванном подъезде дома. Причиной трагедии стал взрыв газа. Число погибших в результате взрыва и обрушения подъезда увеличилось до четырех, а к дому на проспекте Карла Маркса тем временем продолжают приходить люди, которые ищут своих родственников. Как передает местный портал «74.ru», территория вокруг оцеплена, полицейские не подпускают никого близко.

В свои квартиры не могут попасть и жители соседних домов. Из-за большого количества техники, включая фуры для вывоза обломков, проезд по проспекту закрыт. Дворы вокруг места трагедии посыпали щебнем, чтобы спецтехнике было легче проехать. На месте сейчас работает около 1300 человек, включая кинологов с собаками и 200 единиц техники.

В соцсетях между тем собирают помощь для пострадавших и тех, кто остался без крыши над головой. Поступает множество сообщений о готовности приютить людей – они могут обратиться в общежития, гостиницу или хостел. В МЧС отмечают, что работы на месте ЧП осложняет угроза дальнейшего обрушения дома.

Семьям погибших в трагедии в Магнитогорске из областного бюджета выплатят по 100 тысяч рублей, пострадавшим – по 50 тысяч. Жителям разрушенного подъезда предоставят квартиры. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем телеграм-канале.

Комментарии

9

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johio 31 декабря 2018 | 13:06

Взрывы многоэтажек- визитная карточка путинизма. Вне зависимости от истинных причин

oblom0011 31 декабря 2018 | 13:07



Похоже, что навальные и альбацы, чтобы напомнить о себе, решились на прямые теракты и диверсии...

polikarpich 31 декабря 2018 | 13:23

oblom0011: Значит, это Альбац дом взорвала вместе с Навальным?
Послухай, разве можно быть вот таким вот идиотом и благополучно жить, работать, вообще существовать?
Или это ты для смеху? Так сейчас не до смеха, повод больно уж неподходящий.

niknov 31 декабря 2018 | 13:09

Это всё - привет из СССР! + Путинские ракеты вместо новых строительных технологий.

calorad 31 декабря 2018 | 13:12

Улей и пчел что там живут жалко.

joker57 31 декабря 2018 | 13:12

Оно похоже на расписдяйство однако не под новый год

delovoy_podolsk 31 декабря 2018 | 13:37

Кто просил всех этих правителей России строить людям все эти бетонные коробки? Это они так решали жилищную проблему? А кто их просил создавать эту проблему? Как и проблему накормить людей. Они - эти грёбанные власти России-СССР не желая делиться властью, лишили человека возможности самим решать свои жилищные и пищевые вопросы, тем что ограничили возможность нормально зарабатывать. Какой дебил бы, зарабатывая нормальные деньги, стал бы укореняться в бетонной коробке, какой дебил стал питаться из магазинов, если бы у него была возможность купить землю, построить дом и завести подсобное хозяйство. Мразь в лице властей России и СССР пошли по этому пути и идут до сих пор... Всё строят и строят эти замки, которые пока населены людьми, но пройдёт пару поколений там будут обитать привидения и призраки. Всё это нежизнеспособно, поскольку является плодом властных амбиций, а не любви.

(комментарий скрыт)

oblom0011 31 декабря 2018 | 14:22

delovoy_podolsk:

Смешных вас придурков нарожали колхозные шлюхи и их мамки, сосавшие у бригадиров за трудодни и понаехавшие по лимиту в Подмоскву...

Забавно, что скрепы всё ещё зовут вас тупорылых придурков на печь или в хлев ...

pravdatut 31 декабря 2018 | 13:42

Бедный народ жил в доме- почти нет мебели и ул. называется К.Маркса.

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