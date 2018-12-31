Судьба десятков человек остаётся неизвестной после взрыва и обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске

По разным данным, под завалами могут находиться от 50 до 68 человек. К этому моменту известно о четырёх погибших, четверо госпитализированы. В МЧС говорят, что спасательные работы должны быть завершены в кратчайшие сроки. Ближайшей ночью в Магнитогорске ожидается до минус 27.

По предварительным данным. взорвался бытовой газ. Во всяком случае, это приоритетная версии, сообщает Следственный комитет. По факту обрушения жилого дома в Магнитогорске возбуждено уголовное дело.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что в регионе будет объявлен траур из-за трагедии в Магнитогорске. В какой день, пока не известно. Дубровский доложил в Кремль о работе по оказанию помощи пострадавшим в результате трагедии в Магнитогорске.

По поручению президента в Магнитогорск направлены министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев. Тем временем в Магнитогорске открыт счёт для сбора помощи пострадавшим. Реквизиты опубликованы на сайте мэрии. По данным городской администрации, гостиница, хостел, общежитие вуза и колледжа готовы принять пострадавших.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский пообещал выделить из областного бюджета по 100 тысяч рублей семьям погибших в результате обрушения дома в Магнитогорске, пострадавшим — по 50 тысяч. Жителям пострадавшего подъезда будут предоставлены квартиры, пообещал губернатор в своём «Телеграм канале».