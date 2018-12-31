В Петрозаводске учителя ряда школ утверждают, что у них в последний момент отозвали предновогодние премии
Об этом пишет издание «Губерния Daily». В редакцию обратились преподаватели сразу нескольких учебных заведений. Так, сотрудники школы № 5 рассказали, что в конце декабря директор вывесил в учительской объявление о том, что к Новому году они получат премию размером около 10 тысяч рублей. С учётом северных надбавок выплата должна была составить примерно 14 тысяч.
28 декабря стало известно, что школа получила деньги, учителя расписались о получении премий. Однако вскоре в учительской появилось новое объявление, что денег не будет в связи с письмом комитета соцразвития. В администрации Петрозаводска агентству ТАСС сказали, что все сотрудники городских школ получили положенные им выплаты.
Комментарии6
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sborisych 31 декабря 2018 | 12:41
Повторюсь. Единственное, чем педагоги могут ответить- продолжать ударно подмётно трудиться в избирательных комиссиях, и ещё луЧЧе учить детишек власть и Путина любить.
in_cat_we_trust 31 декабря 2018 | 12:49
sborisych: совершенно справедливо
tvitov66 31 декабря 2018 | 12:47
На выборАх потом отработают и получат ... если "правильно" отработают
kuchumka 31 декабря 2018 | 12:50
Училки самые главные манипуляторы-фальсификаторы на всех быборах, вот теперь пусть и радуются, по делом!
pontifig 31 декабря 2018 | 12:55
плохо лизали
alex_melnikov Алексей Мельников 31 декабря 2018 | 12:58
Лихие путинские годы ...