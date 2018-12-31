В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин Соединенных Штатов
Об этом объявила ФСБ, возбуждено уголовное дело о шпионаже. В сообщении спецслужб называется имя подозреваемого – Пол Уилан. Другие подробности не приводятся.
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Об этом объявила ФСБ, возбуждено уголовное дело о шпионаже. В сообщении спецслужб называется имя подозреваемого – Пол Уилан. Другие подробности не приводятся.
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Комментарии10
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profi1962 31 декабря 2018 | 12:42
Он так и сказал на русском, я шпиЕн из США.
davi__koloradov 31 декабря 2018 | 12:43
Дэбилы, мля. Завтра десяток рашкован отловят на обмен. И не просто рашкован, а резидентов и рядовых шпионов.
sg116 31 декабря 2018 | 12:44
Всех с наступающим и прощевайте. Честно говоря заебала эта помойка, где главред сопливый тюфяк, модераторы жалкие трусы а большая часть комментаторов - конченые пидорасы... Всех благ и сдохните поскорее дешевые холуи заокеанских ублюдков. С Новым Годом и пошло на хуй это Эхо.. Окончательно превратилось в полное говно.. Все, удаляю свою учетку навсегда.
len56 31 декабря 2018 | 12:48
sg116: ХРАНИТЕ АПЕЛЬСИНЫ В БОЧКАХ!!!
mardxvar 31 декабря 2018 | 12:59
sg116: мужик!)))))
sborisych 31 декабря 2018 | 12:47
Повторюсь. Создают обменный фонд? А и то, пора- Буты, Бутины..
Или, гад, попался на том, что хотел расшпионить, почему же собянинликсутов уничтожает троллейбусы?..
prostotak123 31 декабря 2018 | 12:48
Его еще не расстреляли? Значит повезло....Хотя может в камеру к туберкулезным спидовцам с нетрадиционной ориентацией?))))
len56 31 декабря 2018 | 12:50
Это его недопытали.
Он ишо японский шпиён и колбасу украл новогоднюю!
tvitov66 31 декабря 2018 | 12:51
заложников мало не бывает ... может и Трамп захочет с мелким гопником пообщаться
v_ochko_danko1 31 декабря 2018 | 12:53
Смотри как пиндоские прокладки рьяно бросились на защиту своего куратора-резидента! Прокладки вашему куратору-резиденту корячиться минимум 50 годков за содеянное, а короче смертная казнь через повешивание