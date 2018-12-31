Главы МЧС и Минздрава России прибыли в Магнитогорск, где сегодня произошел взрыв в жилом доме
Об этом сообщает агентство ТАСС. Вероника Скворцова и Евгений Зиничев направляются к месту трагедии.
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Об этом сообщает агентство ТАСС. Вероника Скворцова и Евгений Зиничев направляются к месту трагедии.
Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…
Комментарии4
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profi1962 31 декабря 2018 | 12:40
И кинулись разбирать завалы и забинтовывать пострадавших.
tv_victim 31 декабря 2018 | 12:46
Ну и накрылась вся работа! Теперь все силы брошены на ублажение этих вельмож...
tag188 31 декабря 2018 | 12:50
Имитация бурной деятельности, в то время, как люди под завалами на морозе уже более 10 часов.
testmeter 31 декабря 2018 | 13:00
"Главы МЧС и Минздрава России прибыли в Магнитогорск" ///
Все собранные средства пойдут на встречу высоких гостей