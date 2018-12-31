Власти Магнитогорска открыли счет для сбора помощи пострадавшим при взрыве
Реквизиты опубликованы на сайте мэрии. Жителей частично обрушившегося дома, а это по разным данным от 1100 до 1300 человек, собираются разместить в гостиницах и студенческих общежитиях, — пишет агентство ТАСС.
Комментарии2
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vit0nix 31 декабря 2018 | 12:46
каких тысяч то
polikarpich 31 декабря 2018 | 12:51
vit0nix: Так дом вроде бы многоподъездный. Все коммуникации, конечно же, отключены.