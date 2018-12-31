По разным данным, от 50 до 60 человек могут оставаться под завалами после обрушения части жилого дома в Магнитогорске
Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на представителей руководства региона. Четыре человека погибли, двенадцати оказали медицинскую помощь. К расследованию подключились Следственный комитет, прокуратура и ФСБ. Основная версия – взрыв бытового газа. Взрыв был настолько сильным, что разбились окна в соседних домах, — рассказала «Эху Москвы» очевидец Анна Королева. Она добавила, что в школу, где сейчас находятся люди, оставшиеся без жилья, пришло большое количество волонтеров. Они приносят еду, теплые вещи и успокаивают пострадавших.
Комментарии3
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neon999 31 декабря 2018 | 12:38
Власти гробят разными способами столько людей, что жертв уже не считают.
Если «голосуют» все равно за них, то какая разница ?
vtodorol 31 декабря 2018 | 12:38
Вова,он же-бедоносец !
pravdatut 31 декабря 2018 | 12:45
Помогать необходимо. Бедный нарпод жил в доме- почти нет мебели и ул. называется К.Маркса.