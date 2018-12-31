Порядка 50 человек могут находиться под завалами после обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске
Об этом ТАСС сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По его словам, завалы планируется разобрать до конца суток. По данным губернатора, в момент обрушения в подъезде были проживали 120 человек. Дубровский добавил, что шансы найти живых ещё есть. Хотя 20-градусный мороз осложняет спасательные работы.
Сегодня утром в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске прогремел взрыв. Обрушился подъезд. По последним данным, 4 человека погибли, четверо находятся в больнице. По версии Следственного комитета, взорвался бытовой газ.
Полиция оцепила место происшествия и никого к дому не подпускает. Жители близлежащих домов также не могут попасть к своим подъездам, сообщает с места события корреспондент челябинского портала 74.ru.
Администрация Магнитогорска сообщила, что людей, которые остались без крыши над головой.
Готовы принять в гостинице «Сильвер сити» и в общежитии политехнического колледжа. Жители Магнитогорска, судя по социальным сетям. Также готовы помочь и приютить пострадавших. Среди них директор аквапарка, предложивший 36 мест в хостеле и владелец двух гостиниц в Магнитогорске.
Комментарии8
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pravdatut 31 декабря 2018 | 12:20
Бедный народ жил в доме- почти нет мебели и ул. называется К.Маркса.
nick_yalta_ua 31 декабря 2018 | 12:23
Чота сильно мощно для газа, больше на фсбшный сахарок похоже.
polikarpich 31 декабря 2018 | 12:28
nick_yalta_ua: Газ, по сути, та же самая вакуумная бомба.
mozhem_povtorit 31 декабря 2018 | 12:28
С публикацией полных данных о погибших будут тянуть до последного. Новый год же, Путин уже обращение записал...
polikarpich 31 декабря 2018 | 12:30
mozhem_povtorit: Был бы нормальным - обратился бы в прямом эфире, плюнув на все эти лубочные, сусальные и пустопорожние, как барабан, обращения.
mas_mas 31 декабря 2018 | 12:29
А на Яндексе всё ждут краха Украины, прям слюной мониторы забрызгали...
zayac4 31 декабря 2018 | 12:33
Н-да, так сказать "с наступающим".
pravdatut 31 декабря 2018 | 12:41
Росиянцы богатые, а купить новые газплиты с отсекателями газа не могут