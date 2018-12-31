Порядка 50 человек могут находиться под завалами после обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске

Об этом ТАСС сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По его словам, завалы планируется разобрать до конца суток. По данным губернатора, в момент обрушения в подъезде были проживали 120 человек. Дубровский добавил, что шансы найти живых ещё есть. Хотя 20-градусный мороз осложняет спасательные работы.

Сегодня утром в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске прогремел взрыв. Обрушился подъезд. По последним данным, 4 человека погибли, четверо находятся в больнице. По версии Следственного комитета, взорвался бытовой газ.

Полиция оцепила место происшествия и никого к дому не подпускает. Жители близлежащих домов также не могут попасть к своим подъездам, сообщает с места события корреспондент челябинского портала 74.ru.

Администрация Магнитогорска сообщила, что людей, которые остались без крыши над головой.

Готовы принять в гостинице «Сильвер сити» и в общежитии политехнического колледжа. Жители Магнитогорска, судя по социальным сетям. Также готовы помочь и приютить пострадавших. Среди них директор аквапарка, предложивший 36 мест в хостеле и владелец двух гостиниц в Магнитогорске.