Новый теннисный сезон стартовал за день до Нового Года

Мария Шарапова прилетела открывать его в китайский Шеньчжень. Первый свой матч в сезоне Шарапова, которая на сегодня является 29 ракеткой мира, проводила против Тими Бачински из Швейцарии. Соперницы ранее трижды играли между собой и у российской теннисистки было небольшое преимущество. Уверенно начала Мария и первый сет нынешнего поединка, победив со счетом 6-2. А вот во второй партии завязалась куда более равная борьба.

Сломить сопротивление Бачински Шарапова сумела только на тайбрейке. Следующей соперницей Маши станет местная теннисистка Сеньюй Ван. Которой нет еще и 17-ти.

Помимо Шараповой, успешно преодолели барьер первого круга Екатерина Александрова, Евгения Родина Анастасия Павлючекнова и Вера Звонарева. Добавим, что в прошлом году победу здесь одержала первая ракетка мира — Симона Халеп из Румынии.