Президент США Дональд Трамп решил замедлить вывод войск из Сирии
Хозяин Белого дома делает это под давлением одного из сенаторов, отмечает телеканал CNN. Недавняя поездка Дональда Трампа в Ирак и общение с американскими военными изменило позицию президента по вопросу скорейшего и полного выхода из соседней Сирии. На Ближний Восток хозяин Белого дома на прошлой неделе отправился по совету сенатора-республиканца Линдси Грэма. Противника вывода войск США из Сирии.
В Ираке командиры подразделений рассказали Трампу, что террористическая группировка ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ) до конца не разгромлена. Это по словам Грэма стало откровением для американского руководителя. Он затем встретился с сенатором и объявил, что решил замедлить уход войск из Сирии и они покинут страну, но не такими быстрыми темпами, как было задумано первоначально. «Думаю, что мы притормозим процесс вывода войск в разумной степени», — сказал телеканалу CNN сенатор.
Он не раз давал понять, что намерен переубедить президента не спешить с этим вопросом. О выводе войск из Сирии Трамп объявил ранее в этом месяце. Он объяснил это тем, что радикальные исламисты якобы полностью разгромлены. Территорию страны должны покинуть в общей сложности две тысячи американских военных.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ykpadupa 31 декабря 2018 | 12:08
Плохо не то что пиндосы уебывают из Сирии , плохо что оно не в гробах уезжают !
neyexo 31 декабря 2018 | 12:09
Скорее увидел, как все обрадовались и передумал
dmast79 31 декабря 2018 | 12:10
Трампу намекнули, что его "вывод войск" смахивает на бегство? Но другого выхода, кроме вывода - у янки уже нет. ИГИЛ разбит, помогать больше некому.
mamiluk 31 декабря 2018 | 12:24
dmast79: Как некому,а оппозиция,а суниты?
haldey 31 декабря 2018 | 12:11
Эти метания очень похожи на агонию умирающего, не понимающего, что же сделать, что бы выжить)))
Молодец, трампушка, ты оправдываешь возложенное на тебя доверие)))
Но с другой стороны, закат сшы вручную неизбежен, трамп ли, кто другой ли)))
Кто их породил, тот их и убивает)))
ugiazov 31 декабря 2018 | 12:23
От одного слова Трампа пол мира начинают метаться кто в страхе, кто в надежде.
neon999 31 декабря 2018 | 12:29
Будет как и Путин объявлять «вывод войск» и «победу над ИГИЛом» три раза ?
Дурной пример заразителен.
sokol40 31 декабря 2018 | 12:30
Трамп возомнил себя истиной в последней инстанции и стал махать шашкой..
prostotak123 31 декабря 2018 | 12:41
Трамп - это не просто горе Америке и клинический идиот, это еще и мечущаяся мондавошка....))))
ensebeo 31 декабря 2018 | 12:46
не только лишь все лахтинцы отметились с высерами. Лентяи и лежебоки, хде вы? Хде ваши героические блевотины?
asyrj 31 декабря 2018 | 12:47
недопобедил
payalnick 31 декабря 2018 | 12:48
Замедлить вывод войск очень просто:переключился со скорости 19 на скорость 4. Все солдаты и капралы поворачиваются медленно и дают команды тягучим глухим голосом
dmakiphveter1974 31 декабря 2018 | 12:49
Пусть веселый Новый год Радость в дом к тебе несет. Будет счастье, шутки, танцы И везение без хлопот!
Игровые автоматы вулкан под новый год дарят всем приятный бонус 50 000 рублей за регистрацию : http://v.ht/vulkan