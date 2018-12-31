Президент США Дональд Трамп решил замедлить вывод войск из Сирии

Хозяин Белого дома делает это под давлением одного из сенаторов, отмечает телеканал CNN. Недавняя поездка Дональда Трампа в Ирак и общение с американскими военными изменило позицию президента по вопросу скорейшего и полного выхода из соседней Сирии. На Ближний Восток хозяин Белого дома на прошлой неделе отправился по совету сенатора-республиканца Линдси Грэма. Противника вывода войск США из Сирии.

В Ираке командиры подразделений рассказали Трампу, что террористическая группировка ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ) до конца не разгромлена. Это по словам Грэма стало откровением для американского руководителя. Он затем встретился с сенатором и объявил, что решил замедлить уход войск из Сирии и они покинут страну, но не такими быстрыми темпами, как было задумано первоначально. «Думаю, что мы притормозим процесс вывода войск в разумной степени», — сказал телеканалу CNN сенатор.

Он не раз давал понять, что намерен переубедить президента не спешить с этим вопросом. О выводе войск из Сирии Трамп объявил ранее в этом месяце. Он объяснил это тем, что радикальные исламисты якобы полностью разгромлены. Территорию страны должны покинуть в общей сложности две тысячи американских военных.