Власти Челябинской области обещали купить квартиры потерявшим жилье из-за взрыва подъезда дома в Магнитогорске
Между тем сами жители города уже начали оказывать материальную помощь пострадавшим. Для эвакуированных из многоэтажки в Магнитогорске людей организовали пункты временного содержания сразу в двух городских школах. Там им обеспечивают горячее питание, а люди несут теплые вещи и еду. По словам очевидцев, которые передает интернет-издание 74.ru, теплой одежды всего за несколько часов принесли даже больше, чем нужно.
Впрочем, в штабе говорят, что еще нужны термосы и детское белье. Между тем сами жители в соцсетях предлагают потерявшим дом разместиться в своих квартирах, чтобы не оставаться в центре в новогоднюю ночь, пишет 74.ru. Оно отмечает, что таких предложений о помощи уже более десятка. Например, одна из жительниц Магнитогорска написала, что может разместить у себя одного взрослого и двух детей.
Кроме того, по данным челябинских СМИ, приютить людей готовы директор аквапарка, предложивший 36 мест в хостеле, и владелец двух гостиниц в Магнитогорске. Власти Челябинской области планируют объявить траур в связи с трагедией. Впрочем, точная дата пока не определена.
Комментарии3
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pravdatut 31 декабря 2018 | 12:10
Запросто, пару танков не сделают и квартиры построят. В таких климатических условиях из бетонных, тонких панелей нельзя строить.
ak242 31 декабря 2018 | 12:12
На выделенные деньги дети чиновников поедут в Дисней-ленд.
neon999 31 декабря 2018 | 12:27
«Приятно» кому-то под Новый Год потерять жильё и получить взамен пиар-обещание.
Но ничего, БУДЕТ ХУЖЕ.