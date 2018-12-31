Власти Челябинской области обещали купить квартиры потерявшим жилье из-за взрыва подъезда дома в Магнитогорске

Между тем сами жители города уже начали оказывать материальную помощь пострадавшим. Для эвакуированных из многоэтажки в Магнитогорске людей организовали пункты временного содержания сразу в двух городских школах. Там им обеспечивают горячее питание, а люди несут теплые вещи и еду. По словам очевидцев, которые передает интернет-издание 74.ru, теплой одежды всего за несколько часов принесли даже больше, чем нужно.

Впрочем, в штабе говорят, что еще нужны термосы и детское белье. Между тем сами жители в соцсетях предлагают потерявшим дом разместиться в своих квартирах, чтобы не оставаться в центре в новогоднюю ночь, пишет 74.ru. Оно отмечает, что таких предложений о помощи уже более десятка. Например, одна из жительниц Магнитогорска написала, что может разместить у себя одного взрослого и двух детей.

Кроме того, по данным челябинских СМИ, приютить людей готовы директор аквапарка, предложивший 36 мест в хостеле, и владелец двух гостиниц в Магнитогорске. Власти Челябинской области планируют объявить траур в связи с трагедией. Впрочем, точная дата пока не определена.