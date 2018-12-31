По последним данным, судьба 68 человек остаётся неизвестной после обрушения части жилого дома в Магнитогорске
Четверо погибли, сообщили местные власти. Продолжается разбор завалов, рассказал представитель МЧС по Челябинской области Егор Пахомов. Возбуждено уголовное дело. Согласно основной версии Следственного комитета и ФСБ, в 10-этажном 12-подъездном доме произошёл взрыв бытового газа.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
compare 31 декабря 2018 | 12:05
дай Бог,чтобы все оказались живы!
pravdatut 31 декабря 2018 | 12:06
Завтра сообщат антискрепу.
ykpadupa 31 декабря 2018 | 12:15
pravdatut: Вам чмырям запретили куй с солью есть ,ибо соль вредна ! Чмякай без соли свидомит ! И да ,я Харьковчанин ,до 28 лет жил в вашей помойке ! ( Вулица Зерновая 53 г ) !
polikarpich 31 декабря 2018 | 12:23
ykpadupa: И все 28 лет тебя там угнетали и унижали, судя по всему?!
tvitov66 31 декабря 2018 | 12:15
В Новый год в Новый Рай!
dmast79 31 декабря 2018 | 12:20
tvitov66: Завидуешь? Правильно! Когда ты испустишь дух (зловонный!) - среди чертей будет конкурс кто первый нашпилит тебя на свою кочергу)) Ибо такие моральные уроды как ты, даже в Аду редкие экземпляры!
pravdatut 31 декабря 2018 | 12:18
Бедный народ жил в доме- почти нет мебели и ул. называется К.Маркса.