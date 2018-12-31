По последним данным, 4 человека погибли, судьба 68 неизвестна после обрушения части 10-этажного дома в Магнитогорске

Рухнул один из подъездов. В ФСБ и Следственном комитете склоняются к версии о взрыве бытового газа. Уголовное дело возбуждено по статье «О причинении смерти по неосторожности».

Идёт разбор завалов. Территория оцеплена. У здания собрались люди, которые пытаются выяснить судьбу своих родственников и друзей, проживающих в этом доме. Они боятся, что люди, оказавшиеся под завалами, могут не дождаться помощи. В Магнитогорске 17 градусов мороза.

Сразу после обрушения подъезда дома в Магнитогорске местные жители стали помогать пострадавшим выбираться из-под завалов. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из очевидцев, попросивший не называть его имя.

Собеседник «Эха Москвы» добавил, что почти сразу приехали силовики, которые отогнали людей от завалов, поскольку была вероятность дальнейших обрушений.

Ещё два подъезда дома, где произошёл взрыв, оказались под угрозой обрушения. Об этом сообщает агентство ТАСС. Всего в здании живут, по разным данным, от 1100 до 1300 человек. Им запретили возвращаться в свои квартиры. Часть людей разместили в ближайшей к месту происшествия школе.

Местные жители, как пишет сайт 74.ru, активно предлагают свою помощь пострадавшим: привозят тёплые вещи, горячий чай. В соцсетях публикуют предложения временно разместить у себя оставшихся без жилья.