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11:45, 31 декабря 2018

По последним данным, 4 человека погибли, судьба 68 неизвестна после обрушения части 10-этажного дома в Магнитогорске

фото: ТАСС
фото: ТАСС

Рухнул один из подъездов. В ФСБ и Следственном комитете склоняются к версии о взрыве бытового газа. Уголовное дело возбуждено по статье «О причинении смерти по неосторожности».
Идёт разбор завалов. Территория оцеплена. У здания собрались люди, которые пытаются выяснить судьбу своих родственников и друзей, проживающих в этом доме. Они боятся, что люди, оказавшиеся под завалами, могут не дождаться помощи. В Магнитогорске 17 градусов мороза.

Сразу после обрушения подъезда дома в Магнитогорске местные жители стали помогать пострадавшим выбираться из-под завалов. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из очевидцев, попросивший не называть его имя.
Собеседник «Эха Москвы» добавил, что почти сразу приехали силовики, которые отогнали людей от завалов, поскольку была вероятность дальнейших обрушений.

Ещё два подъезда дома, где произошёл взрыв, оказались под угрозой обрушения. Об этом сообщает агентство ТАСС. Всего в здании живут, по разным данным, от 1100 до 1300 человек. Им запретили возвращаться в свои квартиры. Часть людей разместили в ближайшей к месту происшествия школе.

Местные жители, как пишет сайт 74.ru, активно предлагают свою помощь пострадавшим: привозят тёплые вещи, горячий чай. В соцсетях публикуют предложения временно разместить у себя оставшихся без жилья.

Комментарии

7

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cimirse37 31 декабря 2018 | 11:55

Судьба 68 неизвестна потому, что она известна. Тянет на всероссийский траур.

dmast79 31 декабря 2018 | 12:07

cimirse37: У нас в городе несколько лет назад такой же дом, так же сложился... виновник - алкаш-психопат, который до этого неоднократно открывал газ с целью то ли самоубивства, то ли попугать жильцов, с которыми был не в ладах. Народ жаловался, бил ему морду - но тот ещё больше шизел. Нужен закон, с помощью которого антисоциальные личности будут выселяться, а их жильё - конфисковываться. Что с ними будет дальше - пусть никого не волнует, они будут утилизированы.

polikarpich 31 декабря 2018 | 12:12

dmast79: А может, лучше прекратить всех утилизировать и привести в порядок оборудование, оборудовать дома средствами сигнализации, пожаротушения? Восстановить порушенное за "стабильные нулевые"?

dmast79 31 декабря 2018 | 12:27

polikarpich: Ещё раз для тупых и тех кто с украины - когда из-за одного пьющего урода, взлетает целый подъезд добропорядочных граждан, то разумно тех, кто подвергает жизнь и здоровье людей опасности - утилизировать.
Кстати да, все новые сдающиеся сейчас дома, оборудованы системами сигнализации, пожаротушения, дымоудаления. Это так, к слову.

polikarpich 31 декабря 2018 | 12:42

dmast79: Ещё раз для самых-самых тупых и для тех, кто пожизненно на танке до сих пор бомбит Берлин- я с Волгограда, а не из Украины.
Я обслуживал систему АСППЗ в начале "нулевых" в высотках. Она благополучно проработала все 90-е, работала и начале "нулевых". Может, это было не самое последнее слово техники, но всё работало. Мы же тогда заменили всё оборудование на более современное.
Сейчас там полный развал. Ничего не работает, всё порушено, растащено, забыто и никому не нужно. И всё это за "благополучные нулевые".
При современном развитии техники оборудовать ВСЕ дома аварийной сигнализацией, системой пожаротушения и газоанализаторами - плёвое дело. Другое дело, что это никому не нужно. И вот именно за это и будем мы все расплачиваться. Кровью и жизнями. До тех пор, пока до нас не дойдёт, до ума, до сердца, до печёнок, кто виноват и что делать.

dmast79 31 декабря 2018 | 12:56

polikarpich: А вы хоть задумывались, что в условиях либерастии- то есть эгоистического индивидуализма помноженного на серое, убогое и примитивное мировоззрение (торгашей) - нормальное функционирования сложных систем не возможно? Жилые дома - частная собственность ("священная" жи!), и вторгаться в неё со своими датчиками проводами - это же оголтелый Оруэлл, щупальца большого брата! Мне, как активисту ТСЖ - огромных нервов стоило раз за разом поднимать вопрос замены обветшавшей алюминиевой проводки сечением 16 квадрат на подъезд, которая уже не выдерживала мощи всех этих наших сплит-систем и электродуховок. Причём, наряду с ворчливыми бабушками, противниками этой идеи были и несколько вполне респектабельных жильцов, которые, однако, будучи торгашами по жизни, со спесью вопрошали на собраниях -"так ведь всё у меня работает, кому надо - пусть меняют за свой счёт. Мы платить не будем!" - а речь то шла всего лишь об о паре тыщ рублей с квартиры! Но есть люди, которые думают что в розетке есть плюс и минус, и они же считают, что раз есть провод, и от него горит лампочка - то от этого же провода будут работать и сплиты с общей мощностью 50 кВт.
Либеральное растехнаривание, как я называю этот процесс... вот возьми Эхо - сплошь одни "интеллектуалы" с гуманитарным "обрезованием" и прирождённой картавостью - вот и страну они хотят в такую же дремучесть низвести - купи-продай, какие нах СППЗ? Всё, что не приносит прибыли (гешефта) - не нужно, а если оно ещё и шекели требует - то даже вредно!

pravdatut 31 декабря 2018 | 12:04

Бедный нарпод жил в доме- почти нет мебели и ул. называется К.Маркса.

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