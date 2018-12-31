На Украине стартовала президентская избирательная кампания
Она продлится 90 дней. Регистрация кандидатов должна завершиться до 8 февраля. На следующий день начнётся предвыборная агитация. Выборы президента на Украине назначены на 31 марта.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Она продлится 90 дней. Регистрация кандидатов должна завершиться до 8 февраля. На следующий день начнётся предвыборная агитация. Выборы президента на Украине назначены на 31 марта.
Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
unprejudiced 31 декабря 2018 | 11:37
Провокации быть: пьяный Порошенко расширил морские границы Украины
Петр Порошенко был вынужден отменить военное положение в ряде регионов Украины. Петро ввёл его после проваленной провокации с проходом бронекатеров через Керченский пролив 25 ноября.
Однако с того момента рейтинг украинского президента пробил очередные донные отложения. Чтобы попытаться-таки развязать войну или хотя бы минимальный пограничный конфликт, Порошенко подключил законодательную ветвь власти.
29 декабря Пётр подписал указ о расширении украинских морских границ на 12 миль. Разумеется, манёвр полностью противоречит международному законодательству и прямо намекает на последующие события.
«Укросвимы» опять пойдут на прорыв. Фактически они будут выступать смертниками. Их катера либо заминируют, либо отдадут приказ о прямом провоцировании российских военных на атаку.
На этот раз Порошенко обязательно нужны сакральные жертвы, поэтому украинским морякам не позавидуешь. Ради отмены президентских выборов они будут рисковать своими жизнями. Олигарху-пропойце по-другому не остаться у власти.
Свой интерес, разумеется, есть и у натовских ястребов. Альянс рассчитывает вторгнуться в азовскую акваторию за счёт глупости и алчности Порошенко.
Тем не менее, планы НАТО и Порошенко пойдут прахом.
Российские моряки и лётчики готовы к отражению абсолютно любой агрессии. Ответом на украинские провокации станет огонь из всех орудий. В этот раз нет никакой необходимости возиться с укросмертниками.
Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
viagor 31 декабря 2018 | 11:47
Стартовала и что? Выбирать украинцам некого, судя по рейтингу тех, кто выдвигается на президентский пост. Коммунистов зачистили, пророссийских кандидатов не допустят - даже слова не дадут сказать. Могут и убить отдав на съедение радикалам. А ведь если бы был именно пророссийский кандидат, у него был бы самый высокий рейтинг и шансы победить на выборах, как бы не врали обратное бандеровцы и прочие русофобы. Информация которая приходит от простых украинцев, говорит именно об этом.
ykpadupa 31 декабря 2018 | 11:52
" Северный поток 2" положили на украину........это все что интересует Россиян про выебары внапапуассии !)))))
cimirse37 31 декабря 2018 | 11:52
Политэксперты все чаще говорят о том, что Порошенко-ставленник Кремля. Мол лучше поддержать предсказуемого товарища, чем неизвестного кандидата или Тимошенко. Так что еще неизвестно, что и как закончится в Украине. Ясно одно-дружбы с Россией больше не будет.
ykpadupa 31 декабря 2018 | 11:56
cimirse37: Нахера дружба с уебками !? Пуля хохлу в голову это решение вопроса !))))))
cedegrinn 31 декабря 2018 | 12:11
ykpadupa: Нахера дружба с уебками !? Пуля хохлу в голову это решение вопроса
----------------------------------------------
Умолкни, фашист пьяный!
blahovdav 31 декабря 2018 | 11:58
Когда путлеровские свинки начинают хрюкать про соблюдение международных норм и про то,что простые украинцы мечтают попасть под првление гнусной плешивой крысы меня ржач разбирает... Откуда такие дебилы берут такие сведения?? Царев, корнилов для вас простые украинцы? Сьезди на херсонщину, свинопут, которую твои собратья по хлеву считают пророссийской и будешь изрядно впечатлен обилию украинских флагов над домами.....
v_ochko_danko1 31 декабря 2018 | 11:59
Питор Ляксеевич уже довёл свою предвыборную программу до населения евроукраины? Надо поторопиться, а не то Олень Ляжка опередит его и первым разрешит однополые браки и браки с животными.
arc1000i 31 декабря 2018 | 12:00
НА Украине?! Зрада!