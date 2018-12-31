ФСБ задержало в Москве гражданина США, подозреваемого в шпионаже
Федеральная служба называет его имя – Пол Уилан. В сообщении говорится, что он был задержан при проведении шпионской акции. Возбуждено уголовное дело.
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Федеральная служба называет его имя – Пол Уилан. В сообщении говорится, что он был задержан при проведении шпионской акции. Возбуждено уголовное дело.
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Комментарии34
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epynda 31 декабря 2018 | 11:35
Побольше бы подобных новостей...!!!
Не правда ли, господа...???
Ведь мы не должны терпеть на своей земле каких-то шпионов...???!!!
perestarok 31 декабря 2018 | 11:39
"ФСБ задержало в Москве гражданина США, подозреваемого в шпионаже
Федеральная служба называет его имя – Пол Уилан…"
Теперь будет на кого Бутину поменять.
kottigr1 31 декабря 2018 | 12:15
perestarok: Теперь будет на кого Бутину поменять.
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Таких, брат, девчат уже не найдешь,
Я искал, но уже не надеюсь.
Она носит камуфляж под роскошным бельём
И прическу «Анжела Дэвис».
Свободу Машеньке Бутиной!
От Маши Бутиной руки!
Дайте свободу Бутиной Маше!
Дайте свободу, суки!
ugiazov 31 декабря 2018 | 12:41
perestarok: perestarok: perestarok:Дипломат уедет домой без всякого обмена.
Они там все шпионы, российские тоже.
georgadvokat 31 декабря 2018 | 11:40
Кто-то еще верит ФСБ?
zloy_sok 31 декабря 2018 | 11:40
Хотел Нг украсть...
viagor 31 декабря 2018 | 11:41
Давно пора отвечать американцам тем же. Арестовали российскую гражданку? Арестовать американца. Пытают её в американском гестапо, и американца не жалеть. Китайцы это сразу поняли, когда в ответ на арест китаянки в Канаде, задержали канадца в своей стране. По-другому эти дерьмократы не понимают.
testmeter 31 декабря 2018 | 12:53
viagor: "Давно пора отвечать американцам тем же" ///
Поедешь срать в американских подъездах?
liquidsky__ 31 декабря 2018 | 11:42
Мемориал уже заявил о своей полной поддержке несчастного политзаключенного?
unprejudiced 31 декабря 2018 | 11:43
Аплодирую стоя ФСБ! Слава России! Слава Путину! Пендосам нанесено сокрушительное поражение! Если те просто россиян обвиняют в шпионаже, то тут все четко, реального агента поймали. Полагаю скоро наша страна от пойманного агента узнает много тайн США.
testmeter 31 декабря 2018 | 11:51
unprejudiced: Будет наконец точно на международном уровне доказано, что это США и прочая мировая закулиса срёт в российских подъездах
creta 31 декабря 2018 | 12:02
testmeter: Срёшь как раз ты и прямо тут. По теме ничего путного не пишешь, а только засоряешь своими нечистотами обсуждение.
echo_shar 31 декабря 2018 | 12:07
testmeter: viagor: perestarok: epynda:
Зря задержали!
Нужно было как бритосы, вместо задержания, как бы "отравить" одного из его контактов и обвинить Британию в химатаке Новичком на территории Москвы...
И вообще, делать так с каждым обнаруженным шпионом. Не арестовывать и обменивать, подставлять.
PS
Бритосы, конечно, придумали гениально. Снимаю шляпу.
viagor 31 декабря 2018 | 12:38
testmeter: США срёт по всему миру. Весь мир из-за них сплошное говно.
testmeter 31 декабря 2018 | 12:51
viagor: Насчет "всего мира" сомневаюсь... Но Россия - точно говно. И канешна, США в этом виноваты...
neyexo 31 декабря 2018 | 12:11
unprejudiced:
Китайскому примеру последовали. Она и так бы вернулась уже в марте - но решили поскорее на НГ
viagor 31 декабря 2018 | 12:41
unprejudiced: Что, не по вкусу российский ответ на беспредел США? Неудивительная реакция от их прихвостней и шакалов.
tetriz 31 декабря 2018 | 11:47
Неужто кремлёвский скунс нашёл на помойке яйца быка?
А как же "наши партнёры"? А как же деньги в офшорах, на которые США может моментально наложить лапу?...
Совсем обезумел и страх потерял. То ракетами грозит, то граждан США арестовывает.
Возомнил себя президентом, что ли? Северной Кореи...
testmeter 31 декабря 2018 | 11:49
"задержан при проведении шпионской акции" ///
Фотографировал кучу дерьма в лифте, чтобы Обаме доложить о выполненном задании
svet57nic 31 декабря 2018 | 11:57
testmeter: Откуда такие подробности? Уж не вы ли эту кучу навалили?
viagor 31 декабря 2018 | 12:46
testmeter: Вместо того что бы фотографировать свою кучу дерьма в лифте, ты бы лучше перестал там срать.
v_ochko_danko1 31 декабря 2018 | 11:51
Сейчас повыскакивают хомячки и начнут доказывать, что он простой американец, а не какой-то шпион и они все знают его давным-давно!
leningrob2018 31 декабря 2018 | 11:51
НАЧАЛОСЬ....!!
creta 31 декабря 2018 | 11:54
Пытать подонка до потери пульса! Чтоб всех сдал и всё рассказал. А потом казнить.
viagor 31 декабря 2018 | 12:49
creta: Пытать а потом казнить...
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Нет, нам такая дерьмократия и либероидная либерастия без надобности.
Достаточно обменять на невинно страдающую россиянку в американских застенках. И всегда на арест невинных россиян за границей отвечать тем же. Что бы не повадно было.
good_water 31 декабря 2018 | 12:06
Да, до этих штучек мастер этот самый Джон Ланкастер!..
Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек.
Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен.
А в гостинице Советской поселился мирный грек.
(ВСВ)
malinskii 31 декабря 2018 | 12:25
америкосы точно тупые. то в сев. корею попруться, то в расею. ну и дохните на зонах, раз дома вам скучно....
mamiluk 31 декабря 2018 | 12:27
Путин снова подаст, как "новогодний подарок россиянам"?...
davi__koloradov 31 декабря 2018 | 12:27
Зря. Это рашке дорого обойдется.
viagor 31 декабря 2018 | 12:51
davi__koloradov: дорого обойдётся
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Ручонки коротки и кишка тонка. Дошло, или повторить?
sborisych 31 декабря 2018 | 12:34
Наверное, гад, хотел расшпионить, почему собянинликсутов уничтожает троллейбусы..
neon999 31 декабря 2018 | 12:34
Нужна симметричность однако, чтоб было кого обвинять и высылать в ответ.
Если было бы правдой - то почему скрыли детали, казалось бы, гордиться должны и трубить об «успехе» на всех перекрёстках ?
sborisych 31 декабря 2018 | 12:36
Создают обменный фонд? А и то- Буты, Бутины..
yakutt86 31 декабря 2018 | 12:39
Все шпионят друг у друга. Иногда кого-то вычисляют. Ничего особенного.