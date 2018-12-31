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11:31, 31 декабря 2018

ФСБ задержало в Москве гражданина США, подозреваемого в шпионаже

Федеральная служба называет его имя – Пол Уилан. В сообщении говорится, что он был задержан при проведении шпионской акции. Возбуждено уголовное дело.

Комментарии

34

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epynda 31 декабря 2018 | 11:35

Побольше бы подобных новостей...!!!
Не правда ли, господа...???
Ведь мы не должны терпеть на своей земле каких-то шпионов...???!!!

perestarok 31 декабря 2018 | 11:39

"ФСБ задержало в Москве гражданина США, подозреваемого в шпионаже
Федеральная служба называет его имя – Пол Уилан…"

Теперь будет на кого Бутину поменять.

kottigr1 31 декабря 2018 | 12:15

perestarok: Теперь будет на кого Бутину поменять.
--------------------------------------------------------
Таких, брат, девчат уже не найдешь,
Я искал, но уже не надеюсь.
Она носит камуфляж под роскошным бельём
И прическу «Анжела Дэвис».
Свободу Машеньке Бутиной!
От Маши Бутиной руки!
Дайте свободу Бутиной Маше!
Дайте свободу, суки!

ugiazov 31 декабря 2018 | 12:41

perestarok: perestarok: perestarok:Дипломат уедет домой без всякого обмена.
Они там все шпионы, российские тоже.

(комментарий скрыт)

georgadvokat 31 декабря 2018 | 11:40

Кто-то еще верит ФСБ?

zloy_sok 31 декабря 2018 | 11:40

Хотел Нг украсть...

viagor 31 декабря 2018 | 11:41

Давно пора отвечать американцам тем же. Арестовали российскую гражданку? Арестовать американца. Пытают её в американском гестапо, и американца не жалеть. Китайцы это сразу поняли, когда в ответ на арест китаянки в Канаде, задержали канадца в своей стране. По-другому эти дерьмократы не понимают.

testmeter 31 декабря 2018 | 12:53

viagor: "Давно пора отвечать американцам тем же" ///
Поедешь срать в американских подъездах?

liquidsky__ 31 декабря 2018 | 11:42

Мемориал уже заявил о своей полной поддержке несчастного политзаключенного?

unprejudiced 31 декабря 2018 | 11:43

Аплодирую стоя ФСБ! Слава России! Слава Путину! Пендосам нанесено сокрушительное поражение! Если те просто россиян обвиняют в шпионаже, то тут все четко, реального агента поймали. Полагаю скоро наша страна от пойманного агента узнает много тайн США.

testmeter 31 декабря 2018 | 11:51

unprejudiced: Будет наконец точно на международном уровне доказано, что это США и прочая мировая закулиса срёт в российских подъездах

creta 31 декабря 2018 | 12:02

testmeter: Срёшь как раз ты и прямо тут. По теме ничего путного не пишешь, а только засоряешь своими нечистотами обсуждение.

echo_shar 31 декабря 2018 | 12:07

testmeter: viagor: perestarok: epynda:
Зря задержали!
Нужно было как бритосы, вместо задержания, как бы "отравить" одного из его контактов и обвинить Британию в химатаке Новичком на территории Москвы...
И вообще, делать так с каждым обнаруженным шпионом. Не арестовывать и обменивать, подставлять.

PS
Бритосы, конечно, придумали гениально. Снимаю шляпу.

viagor 31 декабря 2018 | 12:38

testmeter: США срёт по всему миру. Весь мир из-за них сплошное говно.

testmeter 31 декабря 2018 | 12:51

viagor: Насчет "всего мира" сомневаюсь... Но Россия - точно говно. И канешна, США в этом виноваты...

neyexo 31 декабря 2018 | 12:11

unprejudiced:
Китайскому примеру последовали. Она и так бы вернулась уже в марте - но решили поскорее на НГ

viagor 31 декабря 2018 | 12:41

unprejudiced: Что, не по вкусу российский ответ на беспредел США? Неудивительная реакция от их прихвостней и шакалов.

tetriz 31 декабря 2018 | 11:47

Неужто кремлёвский скунс нашёл на помойке яйца быка?
А как же "наши партнёры"? А как же деньги в офшорах, на которые США может моментально наложить лапу?...
Совсем обезумел и страх потерял. То ракетами грозит, то граждан США арестовывает.
Возомнил себя президентом, что ли? Северной Кореи...

testmeter 31 декабря 2018 | 11:49

"задержан при проведении шпионской акции" ///
Фотографировал кучу дерьма в лифте, чтобы Обаме доложить о выполненном задании

svet57nic 31 декабря 2018 | 11:57

testmeter: Откуда такие подробности? Уж не вы ли эту кучу навалили?

viagor 31 декабря 2018 | 12:46

testmeter: Вместо того что бы фотографировать свою кучу дерьма в лифте, ты бы лучше перестал там срать.

v_ochko_danko1 31 декабря 2018 | 11:51

Сейчас повыскакивают хомячки и начнут доказывать, что он простой американец, а не какой-то шпион и они все знают его давным-давно!

leningrob2018 31 декабря 2018 | 11:51

НАЧАЛОСЬ....!!

creta 31 декабря 2018 | 11:54

Пытать подонка до потери пульса! Чтоб всех сдал и всё рассказал. А потом казнить.

viagor 31 декабря 2018 | 12:49

creta: Пытать а потом казнить...
=============
Нет, нам такая дерьмократия и либероидная либерастия без надобности.
Достаточно обменять на невинно страдающую россиянку в американских застенках. И всегда на арест невинных россиян за границей отвечать тем же. Что бы не повадно было.

good_water 31 декабря 2018 | 12:06

Да, до этих штучек мастер этот самый Джон Ланкастер!..
Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек.
Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен.
А в гостинице Советской поселился мирный грек.
(ВСВ)

malinskii 31 декабря 2018 | 12:25

америкосы точно тупые. то в сев. корею попруться, то в расею. ну и дохните на зонах, раз дома вам скучно....

mamiluk 31 декабря 2018 | 12:27

Путин снова подаст, как "новогодний подарок россиянам"?...

davi__koloradov 31 декабря 2018 | 12:27


Зря. Это рашке дорого обойдется.

viagor 31 декабря 2018 | 12:51

davi__koloradov: дорого обойдётся
============
Ручонки коротки и кишка тонка. Дошло, или повторить?

sborisych 31 декабря 2018 | 12:34

Наверное, гад, хотел расшпионить, почему собянинликсутов уничтожает троллейбусы..

neon999 31 декабря 2018 | 12:34

Нужна симметричность однако, чтоб было кого обвинять и высылать в ответ.
Если было бы правдой - то почему скрыли детали, казалось бы, гордиться должны и трубить об «успехе» на всех перекрёстках ?

sborisych 31 декабря 2018 | 12:36

Создают обменный фонд? А и то- Буты, Бутины..

yakutt86 31 декабря 2018 | 12:39

Все шпионят друг у друга. Иногда кого-то вычисляют. Ничего особенного.

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