Следственный комитет и ФСБ считают взрыв бытового газа основной версией происшествия в Магнитогорске
Здание действительно стало рушиться после мощного взрыва, рассказала «Эху Москвы» жительница одного из подъездов Зоя. Собеседница «Эха Москвы» добавила, что никаких указаний эвакуироваться из своей квартиры она не получала.
Комментарии2
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poluputing 31 декабря 2018 | 12:28
Шо, бандеровцы не причём? Не может быть!
fenwinkviha1979 31 декабря 2018 | 12:52
Новогодних вам подарков Хватит пусть на целый год. Поздравляю с Новым годом, Пусть вам в жизни повезет.
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