Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магниторгорске увеличилось до 4
Порядка 50 человек могут находиться под завалами. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области.
В зоне обрушения в жилом доме жили 120 человек, на данный момент неизвестна судьба 68 человек, сообщают власти.
МЧС усиливает группировку спасателей на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске. Из-под завалов извлекли 7 человек. Из них трое погибли. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального управления МЧС Егор Пахомов. В числе спасённых, по его словам, двое детей. Ранее власти Челябинской области сообщили, что после обрушения остаётся неизвестной судьба 79 человек.
У дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, где произошёл взрыв, собираются люди. Они пытаются прояснить судьбу своих родственников и друзей, которые могли находиться в здании в момент обрушения, пишет сайт Ura.ru. Люди боятся, что оказавшиеся под завалами могут не дождаться помощи и замёрзнуть. В Магнитогорске сейчас 17 градусов мороза, пишет сайт «74.ru».
Власти Челябинской области обещают оказать всю необходимую помощь и в ускоренном порядке восстановить документы пострадавших после обрушения части жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщила пресс-служба главы региона. О готовности оказать помощь объявило и федеральное правительство.
Комментарии4
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vilingrad 31 декабря 2018 | 11:18
Вовка решил...не отрываться от праздничного стола
wild_division 31 декабря 2018 | 11:23
Бедные люди.
pravdatut 31 декабря 2018 | 11:23
Похоже, что в доме жили бедные, почти нет мебели и ул. называется К.Маркса.
serjo1977 31 декабря 2018 | 11:24
Господи, только бы число жертв больше не увеличивалось... Плиты без полного газ-контроля нужно было давным-давно запретить...