Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магниторгорске увеличилось до 4

Порядка 50 человек могут находиться под завалами. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области.

В зоне обрушения в жилом доме жили 120 человек, на данный момент неизвестна судьба 68 человек, сообщают власти.

МЧС усиливает группировку спасателей на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске. Из-под завалов извлекли 7 человек. Из них трое погибли. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального управления МЧС Егор Пахомов. В числе спасённых, по его словам, двое детей. Ранее власти Челябинской области сообщили, что после обрушения остаётся неизвестной судьба 79 человек.

У дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, где произошёл взрыв, собираются люди. Они пытаются прояснить судьбу своих родственников и друзей, которые могли находиться в здании в момент обрушения, пишет сайт Ura.ru. Люди боятся, что оказавшиеся под завалами могут не дождаться помощи и замёрзнуть. В Магнитогорске сейчас 17 градусов мороза, пишет сайт «74.ru».

Власти Челябинской области обещают оказать всю необходимую помощь и в ускоренном порядке восстановить документы пострадавших после обрушения части жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщила пресс-служба главы региона. О готовности оказать помощь объявило и федеральное правительство.