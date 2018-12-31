В Польше завершается срок расследования авиакатастрофы под Смоленском
Сегодня, как ожидается, должны быть представлены выводы. Президентский Ту-154 потерпел крушение под Смоленском в апреле 2010 года при заходе на посадку в аэропорт Северный. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский и его супруга и другие высокопоставленные польские политики, летевшие на траурные мероприятия в Катыни. Межгосударственный авиационный комитет назвал непосредственной причиной произошедшего ошибки экипажа. Польская сторона с этим в целом согласилась, но возложила часть вины на российских диспетчеров.
Однако, позже комиссия Минобороны Польши объявила об обнаружении следов взрывчатки на обломках самолета и теле одной из жертв. По мнению экспертов, причиной падения правительственного борта стала «серия взрывов». Как утверждается, крыло самолета разрушилось до его удара о деревья. Эти выводы в корне противоречат заключениям МАК. После этого было инициировано повторное расследование. Между тем, российская сторона отказывается возвращать Польше обломки лайнера и другие вещдоки, объясняя это тем, что российское следствие еще не завершено.
Комментарии9
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post_v 31 декабря 2018 | 11:05
президент Польши хотя и летел в Смоленск на Ту-154, но это был ВОЕННЫЙ борт.
Именно поэтому, согласно международным договорам, МАК не имел никакого права заниматься расследованием катастрофы этого самолета, а Россия не имеет никакого права задерживать у себя обломки самолета
mikr 31 декабря 2018 | 11:16
post_v: Не несите чепухи. Военный борт Польши имеет право летать либо в воздушном пространстве самой Польши, либо над нейтральной акваторией. А в воздушном пространстве России любой иностранный борт летает по правилам МАК. Иначе будет либо посажен либо сбит.
v_ochko_danko1 31 декабря 2018 | 11:24
post_v: Не показывайте свой дебилизм - люди смеются над вами идиотом!
sasass 31 декабря 2018 | 11:28
post_v: Военные самолеты садятся на военные аэродромы , но ему дали почему-то заброшенный и раскулаченный военный аэродром...
region62 31 декабря 2018 | 11:08
Жрать вино нужно было меньше пшекам.
hagana 31 декабря 2018 | 11:19
Будем держать обломки до полного разрушения ? Чтобы уже никаких следов никто не обнаружил ?
unprejudiced 31 декабря 2018 | 11:22
Врятли супермэн в звании подполковника ГРУ во время полета умудрился подлететь к крылу и там бомбы поставить. Пшеки намекают что они сами свой самолет сбили чтобы Россию в этом обвинить?
grazschdanin 31 декабря 2018 | 11:22
Никакого серьезного расследования со стороны Польши не было. Напрасно Эхо штампует эту ложь.
mikr 31 декабря 2018 | 11:26
//...российская сторона отказывается возвращать Польше обломки лайнера..., объясняя это тем, что российское следствие еще не завершено...//
Российская сторона ничего не объясняет, поскольку отказ в возвращении обломков четко прописан в правилах МАК, на выполнение которых поляки согласились, принимая решение пролететь через воздушное пространство России. Без принятия такого соглашения их бы сюда просто не впустили бы. Таким образом поляки, не подписав заключение комиссии МАК, автоматически лишили себя права требования возврата обломков. И вообще говоря, они это прекрасно понимают и в большинстве своем ничего не требуют. А те несколько придурков, которые своими "требованиями" уже несколько лет безнадежно мусолят эту тему, просто являются проплаченными неадекватами.