В Польше завершается срок расследования авиакатастрофы под Смоленском

Сегодня, как ожидается, должны быть представлены выводы. Президентский Ту-154 потерпел крушение под Смоленском в апреле 2010 года при заходе на посадку в аэропорт Северный. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский и его супруга и другие высокопоставленные польские политики, летевшие на траурные мероприятия в Катыни. Межгосударственный авиационный комитет назвал непосредственной причиной произошедшего ошибки экипажа. Польская сторона с этим в целом согласилась, но возложила часть вины на российских диспетчеров.

Однако, позже комиссия Минобороны Польши объявила об обнаружении следов взрывчатки на обломках самолета и теле одной из жертв. По мнению экспертов, причиной падения правительственного борта стала «серия взрывов». Как утверждается, крыло самолета разрушилось до его удара о деревья. Эти выводы в корне противоречат заключениям МАК. После этого было инициировано повторное расследование. Между тем, российская сторона отказывается возвращать Польше обломки лайнера и другие вещдоки, объясняя это тем, что российское следствие еще не завершено.