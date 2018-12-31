В Минобороны отрицают информацию о сокращении выплат военным из-за строительства храма вооруженных сил
Ранее издание «МБХ Медиа» сообщило, что псковским десантникам урезали предновогодние премии более чем вдвое. «Фейковый вброс украинских пропагандистов» — так в Минобороны охарактеризовали данные о сокращении выплат военным. В заявлении, опубликованном на странице ведомства в Facebook'е, утверждается, что перевод средств из фонда денежного довольствия военных на другие цели «технически невозможен». По версии Минобороны, все пожертвования на строительство храма военнослужащие делают «исключительно добровольно и индивидуально».
Поводом для резкой реакции оборонного ведомства стала вчерашняя публикация интрнет-издания «МБХ медиа». В ней говорилось, что расчетную сумму премии военнослужащим 76-й Псковской дивизии ВДВ сократили с 53 тысяч рублей в прошлом году до 20 в этом. Как написали на интернет-форумах сами военные, на общем собрании им было объявлено, что недоплаченные премии пойдут на строительство главного храма Минобороны.
Возвести храм планируется в парке «Патриот» в Москве. Работы будут завершены в 2020 году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Комментарии6
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oblom0011 31 декабря 2018 | 11:05
Забавно наблюдать, как престарелые совковые холуйки, мнящие себя в либералах, вылизывают Женевскому жыдокомсомольцу...
tv_victim 31 декабря 2018 | 11:09
Ну... Оно много чего отрицает....
region62 31 декабря 2018 | 11:23
Ходор брешет,как дышит.
cromwel 31 декабря 2018 | 11:24
вот пускай эти солдафоны и призадуматься нужно ли этот режим защищать. А то как граждан дубинами мочить или чужие территории захватывать так это они на ура, а как лично их жопы коснулось так сразу заныли. Придёт время режим и об вас ноги вытрет.
unprejudiced 31 декабря 2018 | 11:26
Этот МБХ известен как сливной бачок всяких фейков. Поэтому умные цивилизованные люди сразу написали что это фейк, я например, что легко увидеть по моим сообщениям. Надо бы уже принять закон и привлекать к уголовной ответственности таких вот либриоидов за их лживые фейковые вбросы. А сам мбх кстати по сути признав вину в организации убийства, потому что не приезжает и не дает показания по этому обвинению, скрывается о вражеских странах нато!
alexakimfaa 31 декабря 2018 | 11:26
А зачем,собственно Главный военный храм?..Чтобы разделять верующих - тут могут находиться военные верующие,а другим нечего здесь делать?..И не надо нашему МО тут нести бред про "..Победу" - в ту войну политруки и комиссары про бога даже и не заикались..Там другие имена звучали...