В Минобороны отрицают информацию о сокращении выплат военным из-за строительства храма вооруженных сил

Ранее издание «МБХ Медиа» сообщило, что псковским десантникам урезали предновогодние премии более чем вдвое. «Фейковый вброс украинских пропагандистов» — так в Минобороны охарактеризовали данные о сокращении выплат военным. В заявлении, опубликованном на странице ведомства в Facebook'е, утверждается, что перевод средств из фонда денежного довольствия военных на другие цели «технически невозможен». По версии Минобороны, все пожертвования на строительство храма военнослужащие делают «исключительно добровольно и индивидуально».

Поводом для резкой реакции оборонного ведомства стала вчерашняя публикация интрнет-издания «МБХ медиа». В ней говорилось, что расчетную сумму премии военнослужащим 76-й Псковской дивизии ВДВ сократили с 53 тысяч рублей в прошлом году до 20 в этом. Как написали на интернет-форумах сами военные, на общем собрании им было объявлено, что недоплаченные премии пойдут на строительство главного храма Минобороны.

Возвести храм планируется в парке «Патриот» в Москве. Работы будут завершены в 2020 году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.