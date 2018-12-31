Представители всех силовых структур региона прибыли на место взрыва в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области
Об этом сообщает агентство Ura.ru. В списке погибших по-прежнему 3 человека. По данным источников сайта 74.ru в экстренных службах, это две женщины и ребёнок. Судьба 79 человек остаётся неизвестной. Двенадцать человек обратились за медицинской помощью.
Всего в этом доме живут, по разным данным, от 1100 до 1300 человек. Людей сейчас не пускают в свои квартиры, рассказала «Эху Москвы» одна из жительниц Рамиля Гумерова. По данным агентства Ura.ru, это дом 73 года постройки. В здании 12 подъездов и 10 этажей. Дом был газифицирован. Взрыв газа – это основная версия произошедшего, заявили в МЧС.
Комментарии9
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andre_klimov 31 декабря 2018 | 11:06
Список погибших расти не будет до той поры, пока люди за стол не сядут. А там - никто уже и не вспомнит. Всё повторяется....
gordy 31 декабря 2018 | 11:13
@Представители всех силовых структур региона прибыли на место взрыва в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области@
Опасаются народных волнений?
kreamssdick 31 декабря 2018 | 11:07
ПрОклятая страна.
pravdatut 31 декабря 2018 | 11:07
Бедный народ жил в этом доме- почти нет мебели и ул. называется К. Маркса.
ansata 31 декабря 2018 | 11:11
Зачем? Завалы расчищать нужно, а не топтаться и советовать.
piter_ug 31 декабря 2018 | 11:12
А не проживали ли в доме ихтамнеты?
Может чего прихватили из даунбасии и лугандонии?
alexey65 31 декабря 2018 | 11:17
Начальства на месте взрыва до хрена. Интервью дают на фоне развалин, совещаются....
Простых спасателей и техники на самом развале мало.
cattt 31 декабря 2018 | 11:21
Пиарятся "силовики" изображают бурную деятельность.
alexey65 31 декабря 2018 | 11:28
cattt: Губернатор там, все начальники.... Самолеты летят со всей страны!
А на завале человек 10 работают руками.
Пердячий пар вместо работы!