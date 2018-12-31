@Представители всех силовых структур региона прибыли на место взрыва в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области@

Об этом сообщает агентство Ura.ru. В списке погибших по-прежнему 3 человека. По данным источников сайта 74.ru в экстренных службах, это две женщины и ребёнок. Судьба 79 человек остаётся неизвестной. Двенадцать человек обратились за медицинской помощью.

Всего в этом доме живут, по разным данным, от 1100 до 1300 человек. Людей сейчас не пускают в свои квартиры, рассказала «Эху Москвы» одна из жительниц Рамиля Гумерова. По данным агентства Ura.ru, это дом 73 года постройки. В здании 12 подъездов и 10 этажей. Дом был газифицирован. Взрыв газа – это основная версия произошедшего, заявили в МЧС.