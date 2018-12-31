Z Архив новостей новости
5 9 6 859
10:45, 31 декабря 2018

Судьба 79 человек по-прежнему неизвестна после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске

Взрыв произошёл сегодня рано утром. Он был достаточно сильным, началась паника, рассказала очевидец Мария Щербакова. По словам Щербаковой, во время взрыва в соседних домах выбило стёкла.

После взрыва в жилом доме в Магнитогорске из-под завалов извлекли 6 человек. Трое из них погибли, остальных доставили в больницу. Среди пострадавших есть ребёнок, сообщает региональное управление МЧС.

В свою очередь, Минздрав выпустил сообщение о том, что трое пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализированы. По данным пресс-службы Кремля, по поручению президента Владимира Путина в Магнитогорск вылетает министр здравоохранения Вероника Скворцова.
В ФСБ и МЧС говорят, что основная версия произошедшего – взрыв бытового газа.

В разборе завалов на месте взрыва в Магнитогорске участвуют более 500 человек. Об этом сообщает МЧС. Зам.губернатора Олег Климов сказал, что судя по разрушениям, взрыв произошёл на втором этаже над аркой, детали он не уточнил.

Глава Минздрава Вероника Скворца по поручению Владимира Путина вылетает в Магнитогорск. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Премьер Дмитрий Медведев пообещал помощь пострадавшим при взрыве в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщает, что губернатор Борис Дубровский докладывает о событиях на месте происшествия президенту Владимиру Путину.

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

stopkran1969 31 декабря 2018 | 10:53

Большая беда

kottigr1 31 декабря 2018 | 10:54

Сейчас, как обычно, потихонечку численность погибших станет подрастать вместе с героизмом спасателей.. Нельзя властям пипл пугать плохими цифрами.

derevnyamochalovo 31 декабря 2018 | 10:56

Министр здравоохранения всех оживит...

alexey65 31 декабря 2018 | 10:58

Если спасатели будут работать на обвале с той же скоростью, что и сейчас, судьба людей под завалами станет понятной уже очень скоро.
По Россия 24 все время показывают видео с места обрушения.
Спасатели большей частью стоят группами вокруг обвала. и беседуют. Работают человек 10 и два крана.
Почему не добавить число кранов и людей?
Почему не выстроить остальных в цепочку для разбора мелких обломков?
Там в городе добровольцев не найдется помочь с разбором завала?
Найдутся сотни неравнодушных граждан.
Надо только их организовать.
Зато все время сообщают, сколько самолетов с медперсоналом вылетело туда.
Зачем эти самолеты, если через несколько часов спасать будет некого?
В городе минус 15.

dunai10 31 декабря 2018 | 11:08

alexey65: почему... почему...???
---------------------------------------------------------------------------------------

"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны".

alexey65 31 декабря 2018 | 11:19

dunai10: В отличие от тебя, я знаю, что такое спасработы и насколько дорога там каждая минута.

chomber 31 декабря 2018 | 11:23

alexey65: //Надо только их организовать//

Сначала кто-то должен организовать организаторов.
С этим проблемы. Давно. С тех пор как Рюрик помер, однако.

ruf16 31 декабря 2018 | 11:03

Соболезную родственникам погибших...

pravdatut 31 декабря 2018 | 11:12

Бедный нарпод жил в доме- почти нет мебели и ул. называется К.Маркса.

Самое обсуждаемое

Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 222 6 27059 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 361 6 27820 25.12
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 112 6 8725 30.12
Kсми, общество, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Часто возникает вопрос: до какой степени вожди понимают происходящее в мире…

5 287 6 23751 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Крым – наш не потому, что мы его присвоили, а потому что в нем был Волошин, сделавший его столицей и центром русской культуры…

5 268 6 22758 27.12
#слушать 02:36:38 8читать ;смотреть $скачать 35.9 МБ
Блоги

+ Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Видеоролики созданы министерством информационной политики…

5 289 6 25039 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3013751

5 62 6 5919 30.12
#слушать 47:15 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Россия расширила санкции в отношении Украины Дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Полный список…

5 85 6 9603 25.12
Kполитика, санкции, украина, общество, события
Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 146 6 16508 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 175 6 20935 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 97 6 11865 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

Виталий Дымарский журналист

Размышления о «жёлтых жилетах» «С жиру бесятся» или «Народ больше не может терпеть» – вот две формулировки с противоположными характеристиками. Франция – это организм. С его микробами, мускулами, нарывами. Но это живой организм. Я верю в силу его иммунитета…"

5 70 6 11490 24.12
Kобщество, франция, акции, мнения
Блоги

Эхо-кино

Клип Басты и Пелагеи «Под палящим огнём» — заглавная песня саундтрека фильма «Т-34» Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный фильм «Т34» с сегодняшнего дня можно посмотреть в формате IMAX…

5 109 6 13723 27.12
Kкино, песни, музыка, война, патриотизм, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 113 6 14588 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Блоги

The Bell деловой проект Елизаветы Осетинской

Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…

5 53 6 6995 24.12
Kобщество, экономика, трамп, сша, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Смертельные перегибы Если население позволяет так над собой издеваться и вести себя как потерявший надежду умирающий раковый больной, то тут уже ничего не поделаешь – доктор сказал в морг – значит в морг!..

5 174 6 51044 24.12
Kполитика, общество, рф, власть, история, мнения

Популярное за неделю

Новости

Задержанный по  подозрению в причастности к  исчезновению 29-летней женщины, признался в убийстве На Youtube— канале СК показаны кадры задержания подозреваемого и первого его допроса…

5 7 6 5604
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть еще умудряется пристраиваться и получить серию налоговых оргазмов, но разнообразие поз уже сократилось, и народец не так безропотно воспринимает этот шипованный пенис власти, а осмеливается, мерзавец, вздрагивать…

5 61 6 127764 26.12
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Показуха года — это:
5 44 6 13570 26.12
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Кто-то сошёл с ума Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма — главная новость человечества и больше говорить не о чем — срочно к психиатру…

5 320 6 255737 27.12
Kобщество, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» У силовиков полный карт-бланш, никаких принципов и моральных ограничений. Обыски, подброс оружия, наркотиков, физическая расправа, обвинения в пьянках и драках — хочешь?..

5 149 6 191833 25.12
8читать ;смотреть
Kполитика, мусор, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7523007
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3835562

Сегодня в эфире