Судьба 79 человек по-прежнему неизвестна после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске
Взрыв произошёл сегодня рано утром. Он был достаточно сильным, началась паника, рассказала очевидец Мария Щербакова. По словам Щербаковой, во время взрыва в соседних домах выбило стёкла.
После взрыва в жилом доме в Магнитогорске из-под завалов извлекли 6 человек. Трое из них погибли, остальных доставили в больницу. Среди пострадавших есть ребёнок, сообщает региональное управление МЧС.
В свою очередь, Минздрав выпустил сообщение о том, что трое пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализированы. По данным пресс-службы Кремля, по поручению президента Владимира Путина в Магнитогорск вылетает министр здравоохранения Вероника Скворцова.
В ФСБ и МЧС говорят, что основная версия произошедшего – взрыв бытового газа.
В разборе завалов на месте взрыва в Магнитогорске участвуют более 500 человек. Об этом сообщает МЧС. Зам.губернатора Олег Климов сказал, что судя по разрушениям, взрыв произошёл на втором этаже над аркой, детали он не уточнил.
Глава Минздрава Вероника Скворца по поручению Владимира Путина вылетает в Магнитогорск. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Премьер Дмитрий Медведев пообещал помощь пострадавшим при взрыве в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщает, что губернатор Борис Дубровский докладывает о событиях на месте происшествия президенту Владимиру Путину.
Комментарии9
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stopkran1969 31 декабря 2018 | 10:53
Большая беда
kottigr1 31 декабря 2018 | 10:54
Сейчас, как обычно, потихонечку численность погибших станет подрастать вместе с героизмом спасателей.. Нельзя властям пипл пугать плохими цифрами.
derevnyamochalovo 31 декабря 2018 | 10:56
Министр здравоохранения всех оживит...
alexey65 31 декабря 2018 | 10:58
Если спасатели будут работать на обвале с той же скоростью, что и сейчас, судьба людей под завалами станет понятной уже очень скоро.
По Россия 24 все время показывают видео с места обрушения.
Спасатели большей частью стоят группами вокруг обвала. и беседуют. Работают человек 10 и два крана.
Почему не добавить число кранов и людей?
Почему не выстроить остальных в цепочку для разбора мелких обломков?
Там в городе добровольцев не найдется помочь с разбором завала?
Найдутся сотни неравнодушных граждан.
Надо только их организовать.
Зато все время сообщают, сколько самолетов с медперсоналом вылетело туда.
Зачем эти самолеты, если через несколько часов спасать будет некого?
В городе минус 15.
dunai10 31 декабря 2018 | 11:08
alexey65: почему... почему...???
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"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны".
alexey65 31 декабря 2018 | 11:19
dunai10: В отличие от тебя, я знаю, что такое спасработы и насколько дорога там каждая минута.
chomber 31 декабря 2018 | 11:23
alexey65: //Надо только их организовать//
Сначала кто-то должен организовать организаторов.
С этим проблемы. Давно. С тех пор как Рюрик помер, однако.
ruf16 31 декабря 2018 | 11:03
Соболезную родственникам погибших...
pravdatut 31 декабря 2018 | 11:12
Бедный нарпод жил в доме- почти нет мебели и ул. называется К.Маркса.