Судьба 79 человек по-прежнему неизвестна после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске

Взрыв произошёл сегодня рано утром. Он был достаточно сильным, началась паника, рассказала очевидец Мария Щербакова. По словам Щербаковой, во время взрыва в соседних домах выбило стёкла.

После взрыва в жилом доме в Магнитогорске из-под завалов извлекли 6 человек. Трое из них погибли, остальных доставили в больницу. Среди пострадавших есть ребёнок, сообщает региональное управление МЧС.

В свою очередь, Минздрав выпустил сообщение о том, что трое пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализированы. По данным пресс-службы Кремля, по поручению президента Владимира Путина в Магнитогорск вылетает министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В ФСБ и МЧС говорят, что основная версия произошедшего – взрыв бытового газа.

В разборе завалов на месте взрыва в Магнитогорске участвуют более 500 человек. Об этом сообщает МЧС. Зам.губернатора Олег Климов сказал, что судя по разрушениям, взрыв произошёл на втором этаже над аркой, детали он не уточнил.

Глава Минздрава Вероника Скворца по поручению Владимира Путина вылетает в Магнитогорск. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Премьер Дмитрий Медведев пообещал помощь пострадавшим при взрыве в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщает, что губернатор Борис Дубровский докладывает о событиях на месте происшествия президенту Владимиру Путину.