Задержанный по делу об исчезновении клиентки сервиса BlaBlaCar признался в убийстве

Видеозапись допроса обнародовал Следственный комитет. Задержанный, чьё имя не называется, сказал, что пытался ограбить Ирину Ахматову. 29-летняя девушка пропала неделю назад по пути из Москвы в Тулу. Она поехала на своей машине навестить родителей и взяла с собой попутчика, которого нашла с помощью сервиса BlaBlaCar. Позднее выяснилось, что это мужчина, прежде судимый за изнасилования и мошенничество.