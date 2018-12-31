Задержанный по делу об исчезновении клиентки сервиса BlaBlaCar признался в убийстве
Видеозапись допроса обнародовал Следственный комитет. Задержанный, чьё имя не называется, сказал, что пытался ограбить Ирину Ахматову. 29-летняя девушка пропала неделю назад по пути из Москвы в Тулу. Она поехала на своей машине навестить родителей и взяла с собой попутчика, которого нашла с помощью сервиса BlaBlaCar. Позднее выяснилось, что это мужчина, прежде судимый за изнасилования и мошенничество.
Комментарии16
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j_partizan 31 декабря 2018 | 10:45
А муж жертвы куда смотрел?
За безопасность семьи должен отвечать именно он. А он не только отпустил жену одну в дальнюю дорогу, но и допустил, что она взяла попутчика.
Очень много вопросов по этому преступлению.
alexey65 31 декабря 2018 | 10:52
j_partizan: А в чем проблема, если женщина на своей машине едет в другой город?
А о попутчике он скорее всего и не знал.
j_partizan 31 декабря 2018 | 10:59
alexey65:А о попутчике он скорее всего и не знал.
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Почему? Вопросов много ответов нет.
alexey65 31 декабря 2018 | 11:01
j_partizan: Что "почему"?
Сказала, что едет к родственникам. А о том, что попутчика в машину хочет посадить, не сказала.
Ни один муж не скажет жене:"Конечно, посади к себе в машину ночью постороннего мужика"!
sir_sart 31 декабря 2018 | 11:12
alexey65: Попутчика она нашла через мобильное приложение (не помню название)
alexey65 31 декабря 2018 | 11:23
sir_sart: Через бла-бла-кар. И что? Мужу, наверняка, этого не сказала.
im185 31 декабря 2018 | 11:01
j_partizan: Если он начнет отвечать за безопасность семьи, то быстро найдет пристанище за превышение самообороны, незаконное приобретение и хранение, группой лиц, да по предварительному. Потом оскорбление при исполнении, новая статья про "нехорошо подумал". 77-ми летнему место на нарах нашлось, а за изнасилование и мошенничество - не нашлось, правильно, или нет?
dmast79 31 декабря 2018 | 11:03
j_partizan: Только недавно тут один с козлиной бородкой, распинался о "самоорганизации" общества, соцсетях и прочей либеральной херне - вот, жертва и "самоорганизовалась" с рецидивистом-убийцей. Мой вердикт - эту хрень, бла-бла-кар - запретить к чёртовой бабушке!
alexey65 31 декабря 2018 | 10:48
Соболезнования семье жертвы!
Надеюсь, что другие дамы, то ли желающие заработать лишние 300 рублей на бензин, то ли ищущие себе на 5-ую точку приключений, сделают выводы!
Но вот как взрослой женщине могло прийти в голову посадить к себе в машину ночью совершенно незнакомого мужика?
dmast79 31 декабря 2018 | 11:00
alexey65: Всякие либеральные завихрения в голове, типа "все люди братья", "как в Европе" и прочая хрень. На деле же, нужна смертная казнь и вообще более жесткое законодательство, особенно в отношении рецидивистов. Например, каторга, и отмена дебильной статьи Конституции запрещающий принудительный труд!
alexey65 31 декабря 2018 | 11:25
dmast79: В Китае есть смертная казнь и принудительный труд в колонияъ, но преступность в разы больше, чем в Швеции или Франции, где смертной казни нет.
Стремление к простым решениям очень часто ведет в тупик.
vladimirbelarus 31 декабря 2018 | 10:51
Раньше, в начале 2000-х, тоже брал попутчиков. Как отказать в сельской местности людям? Но, когда стали появляться недовольные: не туда едешь, почему не по пути, пьяные и хамы, перестал брать вообще кого бы то ни было.
alexey65 31 декабря 2018 | 11:04
vladimirbelarus:
Живу на окраине города. Если погода плохая, могу взять в машину женщину с ребенком или пару женщин.
Мужиков не сажаю.
apolosha 31 декабря 2018 | 10:53
Очень жаль девушку..
allsorokin 31 декабря 2018 | 10:56
А тело-то показал где? Или признался, потому что "попробуй не признайся"...
cromwel 31 декабря 2018 | 11:29
Тут и дураку понятно что он не просто и ограбил а перед этим и насиловал. И непонятно куда смотрел взрослая баба и ее муж Зачем взяли неизвестного мужика с собой в Тулу. Соображать же надо всё-таки головой а не жопой.