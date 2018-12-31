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10:33, 31 декабря 2018

Минобороны России опровергло сообщения о сокращении выплат военным из-за строительства храма

На официальной странице ведомства в Facevook'е говорится, что это был фейковый вброс украинских пропагандистов.
Накануне сайт «МБХ медиа» сообщил, что псковским военнослужащим сократили предновогодние премии, объяснив это необходимостью перевести средства на возведение главного храма Минобороны в подмосковной Кубинке.

Комментарии

19

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edyunia 31 декабря 2018 | 10:37

А учителям в Петрозаводске почему не платят?

danko1 31 декабря 2018 | 10:43

edyunia: Жертвуют добровольно, но в принудительном порядке.

oblom0011 31 декабря 2018 | 10:49

danko1:

Интересно, как жертвовали в сумочку Старовойтовой, отправившей на пожертвования сынка в Лондон?

Умора с вами - воровскими шлюхами, грабившими детей, инвалидов и стариков.

chapter_2 31 декабря 2018 | 10:51

Допустимо ли подневольному человеку быть единоверцем своих номенклатурных угнетателей и молиться рядом с ними в одном храме?

oblom0011 31 декабря 2018 | 10:54

chapter_2:

Совковые холуйки, типа Вас, любезный, молятся трёхпалому алкашу - и ничего...

dmast79 31 декабря 2018 | 10:56

edyunia: Спросите у украинских пропагандистов!

v_ochko_danko1 31 декабря 2018 | 11:07

dmast79: ....так он и есть украинский тролль пропагандист!

v_ochko_danko1 31 декабря 2018 | 11:03

edyunia: ...дадада так их давай!!!!!!!!, .....дадада так их давай!!!!!!!

cattt 31 декабря 2018 | 10:47

Министерство обороны, совсем рехнулось храм строят недоумки.

oblom0011 31 декабря 2018 | 10:52

cattt:

Трёхпалый алкаш во имя демократии стоял со свечкой в храме...
Если Вам, тупорылому совку не нравится демократия - валите в КНДР.

kessara 31 декабря 2018 | 10:48

миноборны опровергло,а сами военнослужащие?

parasuk_ 31 декабря 2018 | 10:51

Ходорковский знает, что его мбх медиа читает только тупое либероидное быдло вот и врет постоянно

andreyoo 31 декабря 2018 | 11:01

parasuk_: Вы написали по форме грубо, но по содержанию верно.
СМИ работают по целевую аудиторию. И публикуют, то что целевой аудиторией востребовано. Достоверность, логичность, наличие доказательств в данном случае не имеют значения.

v_ochko_danko1 31 декабря 2018 | 11:10

parasuk_: ..зря вы так, всем известно что МБХ служит в российской армии и кому как не ему знать, что там происходит!

nikolashin2017 31 декабря 2018 | 10:56

Минобороны назвало «вбросом украинских пропагандистов» информацию о сокращении премий военным из-за строительства храма...

kreamssdick 31 декабря 2018 | 10:59

Опять сайт глючит. Разве можно верить министерству обороны

dmast79 31 декабря 2018 | 11:06

kreamssdick: Можно и не верить, но МБХ и хохлы от этого правдивее не станут.

v_ochko_danko1 31 декабря 2018 | 11:01

Как это вброс, а доказательства от наших хомячков, что уже не имеют значения? Какое хамство от минобороны! Срочно новые санкции за вброс))))))

aleksey5 31 декабря 2018 | 11:05

Не правда, в украинских пропагандистов сегодня выходной. Это вброс грузинской военщины

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