Минобороны России опровергло сообщения о сокращении выплат военным из-за строительства храма

На официальной странице ведомства в Facevook'е говорится, что это был фейковый вброс украинских пропагандистов.

Накануне сайт «МБХ медиа» сообщил, что псковским военнослужащим сократили предновогодние премии, объяснив это необходимостью перевести средства на возведение главного храма Минобороны в подмосковной Кубинке.