Минобороны России опровергло сообщения о сокращении выплат военным из-за строительства храма
На официальной странице ведомства в Facevook'е говорится, что это был фейковый вброс украинских пропагандистов.
Накануне сайт «МБХ медиа» сообщил, что псковским военнослужащим сократили предновогодние премии, объяснив это необходимостью перевести средства на возведение главного храма Минобороны в подмосковной Кубинке.
Комментарии19
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edyunia 31 декабря 2018 | 10:37
А учителям в Петрозаводске почему не платят?
danko1 31 декабря 2018 | 10:43
edyunia: Жертвуют добровольно, но в принудительном порядке.
oblom0011 31 декабря 2018 | 10:49
danko1:
Интересно, как жертвовали в сумочку Старовойтовой, отправившей на пожертвования сынка в Лондон?
Умора с вами - воровскими шлюхами, грабившими детей, инвалидов и стариков.
chapter_2 31 декабря 2018 | 10:51
Допустимо ли подневольному человеку быть единоверцем своих номенклатурных угнетателей и молиться рядом с ними в одном храме?
oblom0011 31 декабря 2018 | 10:54
chapter_2:
Совковые холуйки, типа Вас, любезный, молятся трёхпалому алкашу - и ничего...
dmast79 31 декабря 2018 | 10:56
edyunia: Спросите у украинских пропагандистов!
v_ochko_danko1 31 декабря 2018 | 11:07
dmast79: ....так он и есть украинский тролль пропагандист!
v_ochko_danko1 31 декабря 2018 | 11:03
edyunia: ...дадада так их давай!!!!!!!!, .....дадада так их давай!!!!!!!
cattt 31 декабря 2018 | 10:47
Министерство обороны, совсем рехнулось храм строят недоумки.
oblom0011 31 декабря 2018 | 10:52
cattt:
Трёхпалый алкаш во имя демократии стоял со свечкой в храме...
Если Вам, тупорылому совку не нравится демократия - валите в КНДР.
kessara 31 декабря 2018 | 10:48
миноборны опровергло,а сами военнослужащие?
parasuk_ 31 декабря 2018 | 10:51
Ходорковский знает, что его мбх медиа читает только тупое либероидное быдло вот и врет постоянно
andreyoo 31 декабря 2018 | 11:01
parasuk_: Вы написали по форме грубо, но по содержанию верно.
СМИ работают по целевую аудиторию. И публикуют, то что целевой аудиторией востребовано. Достоверность, логичность, наличие доказательств в данном случае не имеют значения.
v_ochko_danko1 31 декабря 2018 | 11:10
parasuk_: ..зря вы так, всем известно что МБХ служит в российской армии и кому как не ему знать, что там происходит!
nikolashin2017 31 декабря 2018 | 10:56
Минобороны назвало «вбросом украинских пропагандистов» информацию о сокращении премий военным из-за строительства храма...
kreamssdick 31 декабря 2018 | 10:59
Опять сайт глючит. Разве можно верить министерству обороны
dmast79 31 декабря 2018 | 11:06
kreamssdick: Можно и не верить, но МБХ и хохлы от этого правдивее не станут.
v_ochko_danko1 31 декабря 2018 | 11:01
Как это вброс, а доказательства от наших хомячков, что уже не имеют значения? Какое хамство от минобороны! Срочно новые санкции за вброс))))))
aleksey5 31 декабря 2018 | 11:05
Не правда, в украинских пропагандистов сегодня выходной. Это вброс грузинской военщины