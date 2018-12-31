После обрушения жилого дома в Магнитогорске возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности
Основная версия – взрыв бытового газа, сообщает Следственный комитет. В ФСБ ранее заявили, что рассматривают разные версии, но взрыв газа также считают основной.
Согласно официальным данным, погибли 3 человека. Судьба 79 остаётся неизвестной. 3 человека находятся в больнице. Спасатели продолжают разбирать завалы, рассказал представитель МЧС по Челябинской области Егор Похомов. Взрыв произошёл в 6 утра по местному времени. Сейчас территория оцеплена.
В районе места происшествия в Магнитогорске собираются люди. Многие из них не могут найти родственников и друзей, проживающих в этом доме, сообщает агентство URA.Ru. Местные жители боятся, что люди, оказавшиеся под завалами, могут замёрзнуть. В Магнитогорске 17 градусов мороза, пишет местный сайт «74.ru».
В город приехали руководители всех силовых структур региона. Из Москвы вылетели глава Минздрава Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев.
Власти купят квартиры людям, потерявшим жильё в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Это пообещал губернатор Борис Дубровский. Он также сказал, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
Комментарии2
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ahotnik58 31 декабря 2018 | 10:41
На России 24 прямая трансляция
Власти пострадавшим выделили 2 школы с пищеблоками, они ни в чем не нуждаются
Но т.к. дом огромный, большинство жильцов даже не почувствовало взрыва только хлопок и народ вернулся в квартиры, за искл. разрушенного подъезда
жильцы дома выдвинули 2 версии:
1) "на 3 этаже наркоманы проживали.Может у них рвануло"
2) "по квартирам стариков ходят люди ,заставляют менять подводки к газовым плитам ,за невменяемые деньги,саму работу делают хреново,не удивлюсь если это последствие визита этих подонков"
"Да какой то приходил с корками,типо надо шланг на подводку,я ему тактично,уважаемый ступай своей дорогой ,всю дорогу металл труба соединение,он мне нет какое то там распоряжение бла бла бла,говрю ступай откуда пришел ничего не буду менять"
Местное издание (комментируют жильцы под 2-я статьями)
https://www.verstov.info/news/main/75454-rabotayut-vse-sluzhby.html
https://www.youtube.com/watch?v=bjq0DFYaIig видео высокого качества
Рухнули перекрытия и одна стена дома, вторая устояла. Т.е. конструкция имела не равномерную устойчивость, а это всего скорее из-за внесенных изменении не заложенных в проект.
Вдоль всего дома первые 2 этажа не жилые, там сплошным поясом магазины и арки, с одной стороны фасады магазинов с пристройками, с другой подсобные помещения. Т.е. высока вероятность самовольного сноса несущих конструкций, из-за которых и произошли такие масштабные разрушения.
sergirusso 31 декабря 2018 | 10:48
Да, трагедии везде случаются. НО! С такой периодичностью - ни в США, ни в ЕС, или где нибудь в стране, сопоставимой с рашкой площади или населением. Плешак - источник и физический носитель непрухи...