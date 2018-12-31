После обрушения жилого дома в Магнитогорске возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности

Основная версия – взрыв бытового газа, сообщает Следственный комитет. В ФСБ ранее заявили, что рассматривают разные версии, но взрыв газа также считают основной.

Согласно официальным данным, погибли 3 человека. Судьба 79 остаётся неизвестной. 3 человека находятся в больнице. Спасатели продолжают разбирать завалы, рассказал представитель МЧС по Челябинской области Егор Похомов. Взрыв произошёл в 6 утра по местному времени. Сейчас территория оцеплена.

В районе места происшествия в Магнитогорске собираются люди. Многие из них не могут найти родственников и друзей, проживающих в этом доме, сообщает агентство URA.Ru. Местные жители боятся, что люди, оказавшиеся под завалами, могут замёрзнуть. В Магнитогорске 17 градусов мороза, пишет местный сайт «74.ru».

В город приехали руководители всех силовых структур региона. Из Москвы вылетели глава Минздрава Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев.

Власти купят квартиры людям, потерявшим жильё в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Это пообещал губернатор Борис Дубровский. Он также сказал, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.