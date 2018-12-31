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10:03, 31 декабря 2018

Лондон намерен после Brexit отказаться от политики сворачивания военных баз, начатой полвека назад

Великобритания собирается вернуться в Юго-Восточную Азию и на Карибы. Британия должна вновь почувствовать себя «глобальным игроком». Выход из Европейского союза — самый серьезный момент для нации со времен Второй мировой войны. Это даст стране возможность играть «на международной арене ту роль, которую мир от нее ждет», заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон в интервью газете The Telegraph.

По его словам, вооруженные силы играют важную роль, как часть этого процесса. Как считает министр, необходимо увеличить число военных баз в различных регионах мира. Такие возможности изучаются не только на Дальнем Востоке, но также и в регионе Карибского моря, сказал Уильямсон, не уточнив, о каких конкретно странах может идти речь. Однако, источник издания в окружении главы оборонного ведомства сказал, что это могут быть бывшие британские колонии — Сингапур и Бруней в Южно-Китайском море, а также Гайана и британская заморская территория Монтсеррат на Карибах.

Несмотря на Brexit, Лондон не отказывается от участия в совместном планировании обороны европейских стран. В начале декабря было анонсировано проведение военных учений в Балтийском море с участием Эстонии.
В республике также будет расширен британский военный контингент.

Комментарии

7

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zztop1960 31 декабря 2018 | 10:14

Ну вот , а портянки радовались выходу Британии из ЕС

ykpadupa 31 декабря 2018 | 10:17

zztop1960: Да не ссы ты ,Петров с Башаровым все хотелки бритов на херу будут вертеть вместе с их базами !))))

frauava17 31 декабря 2018 | 10:23

ykpadupa: Правда штоле? Ты и на Британию усы пушишь? Вы когда-нибудь мозги включать начнете перед тем как напортачить? Многоходовочники путинские))))

dmast79 31 декабря 2018 | 10:27

zztop1960: Конечно выход бритов из ЕС - плюс для нас. Без бритов "за главных" остаётся Германия с Францией, конечно не наши друзья, но и не конченные подпиндосы, как британская шавка. Германия и Франция всё-таки пусть и вынужденно, но будут руководствоваться интересами Европы, а мелкобритания тут явно лишняя, её интересы - вилять хвостиком перед пиндосами.

detul 31 декабря 2018 | 10:18

Правь Британия морями !!! Чтобы ни один уголок мира не остался без ракет !!

opponent70 31 декабря 2018 | 11:19

Британский мир будет получше "рюськава мира"

grazschdanin 31 декабря 2018 | 11:27

Кровавый царизм вновь поднимает голову. Короне нужны новые колонии.

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