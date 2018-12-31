На проходящем в Канаде молодежном Чемпионате мира по хоккею сборная России одержала третью победу

Первые 10 минут матча стали самыми неубедительными в исполнении российской сборной на нынешнем Чемпионате. За это время наши пропустили дважды. И еще пару раз команду выручил Даниил Тарасов. К счастью, в итоге все закончилось хорошо. Во второй двадцатиминутке россияне все таки догнали соперника. При счете 3-3 случился занимательный эпизод, когда швейцарцы в ходе одной контратаки заработали сразу два буллита.

Однако и здесь Тарасов был не пробиваем. Только в заключительном периоде хоккеисты Швейцарии подустали и наши стали забивать на любой вкус. В итоге 7-4 в пользу сборной России. Которая гарантировала себе как минимум втрое место в группе. Судьба первого решится предстоящей ночью, когда россияне сыграют со сборной Канады.