На проходящем в Канаде молодежном Чемпионате мира по хоккею сборная России одержала третью победу
Первые 10 минут матча стали самыми неубедительными в исполнении российской сборной на нынешнем Чемпионате. За это время наши пропустили дважды. И еще пару раз команду выручил Даниил Тарасов. К счастью, в итоге все закончилось хорошо. Во второй двадцатиминутке россияне все таки догнали соперника. При счете 3-3 случился занимательный эпизод, когда швейцарцы в ходе одной контратаки заработали сразу два буллита.
Однако и здесь Тарасов был не пробиваем. Только в заключительном периоде хоккеисты Швейцарии подустали и наши стали забивать на любой вкус. В итоге 7-4 в пользу сборной России. Которая гарантировала себе как минимум втрое место в группе. Судьба первого решится предстоящей ночью, когда россияне сыграют со сборной Канады.
Комментарии4
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aleksandr39 31 декабря 2018 | 10:41
Опять встали с колен .
mikr 31 декабря 2018 | 11:04
aleksandr39:
И не просто встали, а еще и вам на яйца наступили.
Терпите ребята и привыкайте.
parasuk_ 31 декабря 2018 | 11:00
В хоккей играют настоящие мужчины,
Хохол не играет в хоккей :)
vilingrad 31 декабря 2018 | 11:29
Загнивает русский хоккей. 0:2 в дебюте со швейцарцами... канадцы из этих сопляков платочков понаделают.