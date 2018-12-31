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10:00, 31 декабря 2018

Судьба 79 человек остаётся неизвестной после взрыва, предположительно, газа в многоэтажном доме в Магнитогорске

Трое погибших. От рухнувшего подъезда осталась только стена. Об этом можно судить по фотографиям с места ЧП, опубликованным в соцсетях. Взрыв газа — такой версии придерживаются ФСБ и Следственный комитет — прогремел в доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске в 6 утра по местному времени. Многие люди ещё спали и даже не поняли что случилось. Обрушился целый подъезд 10-этажки, под завалами много пострадавших, пишут местные жители в соцсетях. Они также рассказали, что некоторые люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Судя по характеру разрушений газ взорвался на втором этаже, над аркой, рассказал заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

Пока не могут найти 79 человек. Климов уточнил, что обрушился 7-й подъезд, всего их 12. Из-под завалов достали лишь четверых, в том числе ребёнка, пострадавших отвезли в больницу. Все они в состоянии средней степени тяжести, сообщил пресс-секретарь российского Минздрава Максим Радецкий. Людей из двух соседних подъездов разместили в близлежащей школе. Горожан просят приносить тёплые вещи и горячий чай. В Магнитогорске почти -20.

Некоторые жильцы аварийного дома пытаются попасть в свои квартиры, но их туда не пускают. Специалисты выясняют не может ли здание обрушиться дальше. В Магнитогорск летят главы Минздрава и МЧС Скворцова и Зиничев, а также сотрудники Следственного комитета.

Следственный комитет начал расследование происшествия вы Магнитогорске, сообща официальный представитель СК Светлана Петренко. К расследованию также подключились прокуратура и ФСБ. Представители спецслужб также в качестве основной версии называют взрыв бытового газа.

Комментарии

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alexey65 31 декабря 2018 | 10:09

Судя по прямой трансляции, спасатели еле шевелятся.
С такими темпами работ все, кто жив под завалами, просто замерзнут.

gordy 31 декабря 2018 | 10:23

@Горожан просят приносить тёплые вещи и горячий чай.@


То есть местная администрация не в состоянии найти чая и кипятка для отселённых жильцов?

ahotnik58 31 декабря 2018 | 10:30

gordy: местная администрация не в состоянии найти чая

выделили целую школу с пищеблоком, услуги по размещению пострадавших предложил аквапарк на своей инфраструктуре

Но т.к. дом огромный, большинство жильцов даже не почувствовало взрыва только хлопок и народ вернулся в квартиры, за искл. разрушенного подъезда

жильцы дома выдвинули 2 версии:

1) "на 3 этаже наркоманы проживали.Может у них рвануло"

2) "по квартирам стариков ходят люди ,заставляют менять подводки к газовым плитам ,за невменяемые деньги,саму работу делают хреново,не удивлюсь если это последствие визита этих подонков"

"Да какой то приходил с корками,типо надо шланг на подводку,я ему тактично,уважаемый ступай своей дорогой ,всю дорогу металл труба соединение,он мне нет какое то там распоряжение бла бла бла,говрю ступай откуда пришел ничего не буду менять"

Местное издание (комментируют жильцы под 2-я статьями)

https://www.verstov.info/news/main/75454-rabotayut-vse-sluzhby.html

https://www.youtube.com/watch?v=bjq0DFYaIig видео высокого качества

Рухнули перекрытия и одна стена дома, вторая устояла. Т.е. конструкция имела не равномерную устойчивость, а это всего скорее из-за внесенных изменении не заложенных в проект.

Вдоль всего дома первые 2 этажа не жилые, там сплошным поясом магазины и арки, с одной стороны фасады магазинов с пристройками, с другой подсобные помещения. Т.е. высока вероятность самовольного сноса несущих конструкций, из-за которых и произошли такие масштабные разрушения.

alexey65 31 декабря 2018 | 10:44

ahotnik58: Кухни (место утечки газа) всегда расположены у наружных стен. Эта сторона подъезда и рухнула вместе с перекрытиями.
Противоположная стена подъезда макксимально удалена от места взрыва и устояла.
При чем здесь неравномерность прочности конструкции?

alexey65 31 декабря 2018 | 10:33

gordy: Да там, если бы разрешили, люди бы уже в цепочку выстроились и хотя бы часть завала разобрали. Хотя бы мелкие обломки растаскивать начали бы.
Посмотрите видео с места аварии!
Человек десять спасателей возятся на завале.
Еще человек двести стоят неподалеку группами и общаются.
При этом просят население принести чай!

marina27 31 декабря 2018 | 10:12

Ужас без конца. Грёбаные газовые службы-показушники.

smith_1984_ 31 декабря 2018 | 10:21

Жуть ,возможно кто то из за праздников забыл конфорку выключить .Когда такие новости иногда слышу ,думаю как хорошо что живу в кирпичном доме с электрической плитой ,а не в панельном с газовой .

alexey65 31 декабря 2018 | 10:35

Нужно в срочном порядке врезать в квартирах газовые клапаны на утеку газа.
Сколько трагедий можно было бы предотвратить?!

balya 31 декабря 2018 | 10:46

Мы платим за газ с человека. Так за что мы платим-то? За красивые глаза сотрудников? Почему до путинских времён так часто газ в квартирах не взрывался? Потому что были люди, которые отвечали за свою работу. А сейчас никто ни за что не отвечает, только деньги получает. Вот и бьются насмерть за и ЖКХ и за всякие обслуживающие компании - за деньги, халявные деньги.

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