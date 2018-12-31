Судьба 79 человек остаётся неизвестной после взрыва, предположительно, газа в многоэтажном доме в Магнитогорске

Трое погибших. От рухнувшего подъезда осталась только стена. Об этом можно судить по фотографиям с места ЧП, опубликованным в соцсетях. Взрыв газа — такой версии придерживаются ФСБ и Следственный комитет — прогремел в доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске в 6 утра по местному времени. Многие люди ещё спали и даже не поняли что случилось. Обрушился целый подъезд 10-этажки, под завалами много пострадавших, пишут местные жители в соцсетях. Они также рассказали, что некоторые люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Судя по характеру разрушений газ взорвался на втором этаже, над аркой, рассказал заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

Пока не могут найти 79 человек. Климов уточнил, что обрушился 7-й подъезд, всего их 12. Из-под завалов достали лишь четверых, в том числе ребёнка, пострадавших отвезли в больницу. Все они в состоянии средней степени тяжести, сообщил пресс-секретарь российского Минздрава Максим Радецкий. Людей из двух соседних подъездов разместили в близлежащей школе. Горожан просят приносить тёплые вещи и горячий чай. В Магнитогорске почти -20.

Некоторые жильцы аварийного дома пытаются попасть в свои квартиры, но их туда не пускают. Специалисты выясняют не может ли здание обрушиться дальше. В Магнитогорск летят главы Минздрава и МЧС Скворцова и Зиничев, а также сотрудники Следственного комитета.

Следственный комитет начал расследование происшествия вы Магнитогорске, сообща официальный представитель СК Светлана Петренко. К расследованию также подключились прокуратура и ФСБ. Представители спецслужб также в качестве основной версии называют взрыв бытового газа.