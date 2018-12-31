Из-под завалов в  Магнитогорске извлечены четыре человека, в том числе один ребенок

Об этом сообщает Минздрав РФ. «По моим данным, сейчас извлечены четверо человек, в том

числе один ребенок, их обследуют специалисты скорой помощи», — сказал пресс-секретарь Минздрава Максим Радецкий в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что «их состояние оценивается как средней тяжести».

На месте обрушения продолжаются работы, сил и средств достаточно, сообщил журналистам губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Штаб организован, сил и средств достаточно, провели совещание с министром МЧС, в ближайшее время он выедет на место ЧП, всех жителей из ближайших подъездов вывели», — отметил он.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства, между тем, горожане активно предлагают посильную помощь.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске утром 31 декабря произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек, 3 погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)".